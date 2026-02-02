La empresa de Barrabés se desinfla sin el amparo de Begoña Gomez: factura un 37% menos y pierde 800.000 €

Innova Next, la empresa del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, ha cerrado 2024 con pérdidas de 868.612 euros y una caída del 37% en su facturación, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. La compañía, que había obtenido beneficios de 322.402 euros en 2023, tal como adelanta OKDIARIO, muestra un deterioro económico que ha reducido su patrimonio neto a la mitad.

Se trata de la empresa que se presentó a concursos del Gobierno de España –de la empresa estatal Red.es y del Consejo Superior de Deportes (CSD)– y ganó tras las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Tras los contratos a 31 de diciembre de 2024 ha sido especialmente malo. Queda por conocer qué ha ocurrido en los últimos 12 meses de 2025. No obstante, Contratación del Estado revela que Innova Next no ha recibido grandes encargos públicos como sí ocurría antes. No obstante, otras empresas de Barrabés como Barrabés Ski Montaña sí sigue percibiendo contratos del Gobierno central. En concreto, siete nuevos contratos desde el Ministerio de Defensa.

La empresa ha visto cómo su importe neto de la cifra de negocios se ha desplomado desde los 13,1 millones de euros de 2023 hasta los 8,2 millones de 2024. Esta caída del 37% en facturación ha sido especialmente acusada en el mercado nacional, donde los ingresos han pasado de 12,4 a 6,7 millones de euros.

El resultado de explotación ha sido especialmente adverso, con pérdidas de 868.612 euros, frente a los beneficios de 468.456 euros del ejercicio anterior. Esta metamorfosis empresarial se ha producido en un contexto de reducción significativa de la plantilla.

Caída de ingresos

La memoria de las cuentas anuales detalla cómo los ingresos por prestación de servicios han experimentado una contracción notable. En el mercado nacional, los ingresos han descendido un 46%, mientras que en la Unión Europea la caída ha sido del 79%. Solo en países no comunitarios se ha registrado un incremento significativo.

Los gastos de personal se han reducido en 850.000 euros. Al cierre del ejercicio, la empresa contaba con 79 trabajadores, frente a los 116 del año anterior.

Los otros gastos de explotación también han experimentado un descenso importante, pasando de 2,6 millones a 1,8 millones de euros. Las compras de trabajos realizados por otras empresas se han reducido de 3,4 millones a 1,5 millones de euros.

El pasivo no corriente de la empresa incluye una deuda con Barrabés Internet SLU, otra empresa del grupo empresarial, por importe de 521.831 euros. Esta deuda a largo plazo se mantiene estable respecto al ejercicio anterior.

En el corto plazo, la empresa mantiene un dividendo activo a pagar a otra sociedad, Llitarrada Innova SL, por importe de 160.164 euros. En 2023, este dividendo pendiente ascendía a 380.000 euros.

La tesorería de la empresa ha descendido de 1,9 millones de euros a 617.794 euros. Esta reducción del 68% en el efectivo disponible refleja las dificultades financieras que atraviesa la compañía.

El patrimonio neto se ha reducido de 1,7 millones de euros a 860.182 euros. Los fondos propios han sufrido un deterioro significativo debido a las pérdidas del ejercicio, que han erosionado la capacidad de autofinanciación de la empresa.

La empresa ha compensado las pérdidas de ejercicios anteriores, que ascendían a 685.122 euros, con los beneficios obtenidos en 2023. Sin embargo, las pérdidas de 2024 vuelven a situar el resultado de ejercicios anteriores en negativo, concretamente en 362.720 euros.

Sorprende que en varias ocasiones la memoria dice que «la sociedad no tiene litigios, embargos ni situaciones análogas». Por su parte, una auditora avala las cuentas a pesar del panorama penal negro que tiene ante sí.

Juicio próximo

Barrabés fue gurú tecnológico, contacto de Pedro Sánchez y profesor de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigía hasta el curso pasado en la Complutense. Se encuentra imputado por el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez que, todo prevé, se juzgará por el procedimiento de tribunal de jurado en los próximos meses.

Los contratos más relevantes del Ejecutivo con Innova Next SL fueron tres contratos adjudicados a una UTE formada por al compañía y The Valley por 10,2 millones de euros, destinados a programas de formación y digitalización financiados en parte con fondos europeos; al menos dos de ellos, por unos 8,3 millones, están bajo especial escrutinio. También hay otra investigación abierta desde 2024 por parte de la Fiscalía Europea, que lidera Ignacio de Lucas.

En conjunto, las empresas de Barrabés acumularon decenas de contratos públicos por más de 20 millones de euros en distintas administraciones, algunos posteriores y anteriores al inicio de su relación con Begoña Gómez. Estas adjudicaciones están siendo investigadas por posibles irregularidades como tráfico de influencias, discriminación o fraude de ley, sin que por ahora exista una sentencia firme.

Opacidad en Red.es

La entidad pública empresarial Red.es ha denegado el acceso a información sobre los contratos adjudicados a Innova Next. La resolución, firmada por el director general Jesús Herrero Poza, inadmite una solicitud de OKDIARIO.

La solicitud requería información detallada sobre la ejecución y seguimiento de los contratos, incluyendo informes de seguimiento, datos de participantes, certificaciones de servicio, facturas y pagos realizados. También, entre otros puntos, se solicitaba información sobre modificaciones contractuales, penalizaciones, la estructura de medios personales adscritos al contrato y los planes de igualdad presentados.

Red.es ha basado su denegación en que la información solicitada es objeto de un procedimiento penal sustanciado ante la Fiscalía Europea. La divulgación de esta información, dicen, podría comprometer el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Según Red.es, facilitarla podría afectar negativamente a los principios de imparcialidad, independencia judicial y a la igualdad entre las partes. OKDIARIO ya ha reclamado al Consejo de Transparencia este caso de opacidad total en un asunto de gran relevancia pública.