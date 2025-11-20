El Gobierno da a Barrabés otros 7 contratos por 113.005 €: ya van 1,5 millones desde que está imputado

El Gobierno ha adjudicado siete nuevos contratos a las empresas del Grupo Barrabés, del socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y también imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La adjudicación se ha llevado a cabo a través de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre, del Ministerio de Defensa. Se trata de siete lotes para la provisión de diverso material para las Unidades del Mando de Tropas de Montaña, como cuerdas y cintas. Recientemente, la misma entidad ya adjudicó otros siete contratos a Barrabés, por importe de 111.048,3 euros.

Barrabés fue gurú y profesor de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigía hasta el curso pasado en la Complutense.

Cabe recordar que la mujer de Pedro Sánchez firmó dos cartas de recomendación para que el empresario reforzase sus opciones en sendas licitaciones de la entidad pública Red.es, que acabó llevándose por valor de más de 10 millones.

Un reciente informe de la Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, concluyó que esos contratos se adjudicaron en «fraude de ley», cometiendo una ristra de irregularidades.