El Gobierno compra el silencio del socio de Begoña: le adjudica a Barrabés 7 contratos por 1,2 millones

El Gobierno ha adjudicado siete contratos a Barrabés Ski Montaña, una de las empresas del conglomerado de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense e imputado, como ella, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El importe de estas adjudicaciones asciende a 1.276.984 euros. El acuerdo se cerró el pasado 21 de agosto, según el expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata, en concreto, de varios lotes de material para «dotar al personal especialista del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de los complementos de uniformidad, material y equipos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones».

El valor estimado total de estos contratos ascendía a 1.682.448 euros. La empresa de la familia Barrabés se ha hecho con la mitad de los lotes ofertados, sumando estas adjudicaciones la mayor cuantía.

Cabe recordar que a Juan Carlos Barrabés se le considera el gurú de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía hasta el curso pasado en la Complutense. El empresario, que mantiene una estrecha relación con Begoña Gómez, habría diseñado parte de los contenidos, además de ejercer como profesor del máster asociado a la cátedra. En julio de 2020, la esposa del presidente del Gobierno firmó dos cartas de recomendación para que Barrabés reforzase sus opciones en sendas adjudicaciones licitadas por el ente público Red.es. El empresario acabó llevándose varios lotes de estos contratos, por un importe superior a los 10 millones.

Estas cartas están en el origen del conocido como caso Begoña, en el que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez, además de por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por apropiación indebida, intrusismo y malversación.

Desde que estalló el caso, la participación de las empresas de Barrabés en las licitaciones del Gobierno se redujo drásticamente. Se calcula que, bajo el Ejecutivo socialista, su conglomerado empresarial se habría adjudicado contratos por un valor superior a los 22 millones, principalmente a través de la empresa Innova Next, a la que iban destinadas las cartas de Gómez.

Nuevas adjudicaciones

Estas nuevas adjudicaciones se conocen en pleno transcurso de la investigación judicial a la mujer del presidente socialista. Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 11 de septiembre por un delito de malversación en la contratación de la directora de Programas de Presidencia, Cristina Álvarez, que ejerce como secretaria personal en sus negocios privados. Será la cuarta vez que Gómez comparezca ante el juez Juan Carlos Peinado.

En relación con las cartas firmadas a Barrabés, la esposa de Pedro Sánchez alegó ante el magistrado que estos escritos son habituales en los procesos de contratación pública y afirmó que no apoyaban a la empresa de Barrabés sino, supuestamente, la importancia del proyecto que se licitaba. Un extremo que desmienten las propias cartas, en las que sí se citaba expresamente a la UTE de su socio.

Ahora, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil -Ministerio del Interior- confía de nuevo en Barrabés para el suministro de material de montaña para sus efectivos.

En concreto, se trata de un lote de calzado de montaña (218.598,6 euros), material de buceo (17.333,25 euros), chalecos de alta visibilidad (11.979 euros), cuerdas y cintas de montaña (100.832,93 euros), material de escalada (428.727,2 euros), material de rescate de montaña (435.812,96 euros) y bolsas y mochilas de montaña (63.700,45 euros).