El Gobierno da otros 300.000 € a la fundación del profesor de esquí de Sánchez en el pueblo de Barrabés

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha concedido una subvención directa de 300.000 euros a la Fundación Deporte Joven, que dirige Félix Jordán de Urríes, muy próximo a Pedro Sánchez.

El real decreto, que este miércoles se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge a esta fundación como beneficiaria de la partida «para la organización de competiciones, encuentros y eventos deportivos».

El decreto destaca, igualmente, que «la Fundación Deporte Joven, como entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene entre sus fines el fomento, impulso y difusión de la actividad física y deportiva en el ámbito nacional e internacional, organizando competiciones, eventos y actuaciones de distinta naturaleza, y promocionando hábitos deportivos saludables entre la sociedad en general y especialmente entre la juventud».

La subvención asignada a la Fundación Deporte Joven forma parte de una convocatoria, con un importe total de 16.736.000 euros, a cargo del presupuesto del Consejo Superior de Deportes.

Entre otros beneficiarios figuran, además, el Comité Paralímpico Español y las reales federaciones de golf, automovilismo, baloncesto, tenis, ciclismo, rugby y vela.

Relación con Barrabés

El nombre de Félix Jordán de Urríes saltó a los medios tras la imputación de Begoña Gómez por las cartas de recomendación firmadas al empresario Juan Carlos Barrabés.

Jordán, como publicó OKDIARIO, fue uno de los grandes nexos de Barrabés- gurú de la cátedra de Gómez- con el PSOE, a través del denominado clan Benasque, revelado por este periódico. Además, este cargo socialista, de carrera ascendente en el Ejecutivo, fue monitor de esquí de Pedro Sánchez en sus viajes al Pirineo aragonés.

OKDIARIO descubrió además que la Fundación Deporte Joven contrató a la empresa de Barrabés con una subvención de un millón de euros, concedida por el Ministerio de Cultura en 2022 para poner en marcha un «modelo actualizado del deporte español».

La fundación destinó parte de esa subvención a contratar varios servicios a una de las empresas de Barrabés, como la elaboración del informe España Deporte Futuro y la habilitación de una página web, con el lema: «Un tiempo nuevo, una nueva política pública deportiva».

Jordán de Urríes fue concejal del PSOE en Benasque, la localidad natal de Juan Carlos Barrabés.

Gerente del Club Esquí Valle de Benasque, entre 2013 y 2019 ejerció como monitor de esquí de Pedro Sánchez durante sus retiros vacacionales en esta zona del Pirineo. El líder socialista, junto a su mujer, era habitual en este destino de descanso, especialmente durante sus primeros años como secretario general del PSOE. Allí compartió innumerables momentos con dirigentes del partido y empresarios y fue también allí donde labró la relación con el que luego sería socio de su esposa.

Jordán de Urríes ha tenido un ascenso meteórico. Tras ejercer varios cargos locales en Benasque, en 2021 fue nombrado director general de la Fundación Deporte Joven.