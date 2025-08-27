La defensa de Begoña Gómez pide suspender la declaración del 11S alegando que su abogado no puede asistir

Begoña Gómez ha pedido este miércoles al juez Juan Carlos Peinado a través de su abogado, el ex ministro del PSOE, Antonio Camacho, que suspenda su declaración como imputada por malversación de caudales públicos prevista para el 11 de septiembre. El motivo que alega la defensa es que el letrado tiene ese día otro señalamiento en la localidad de Arona, en Tenerife.

Así consta en un escrito que la defensa envió el 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tras la decisión de Peinado de imputar a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales o efectos públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en relación con su cátedra en la Universidad Complutense.

Éste es el quinto delito que se le imputa a la mujer del presidente del Gobierno, que también está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El abogado de Begoña precisa que tiene señalada «con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona». Por ello, Antonio Camacho solicita que «se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica».

Al escrito de petición, la defensa de Begoña adjunta el auto dictado por el juzgado canario en el que consta que está citado como letrado para unas declaraciones que se celebrarán el 11 de septiembre, a las 10:30 horas.

Declaración de Begoña Gómez

El 18 de agosto, el juez Peinado imputó a Begoña Gómez por un quinto delito, de malversación de caudales públicos, y citó a la mujer de Pedro Sánchez a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora.

Las líneas de investigación que rodean a Begoña Gómez son cuatro: el presunto tráfico de influencias de la mujer de Sánchez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de la mencionada cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña para sus asuntos privados.