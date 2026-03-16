Es oficial: ya están en marcha las nuevas rotondas y así se conduce por ellas

Las rotondas forman parte del paisaje habitual de muchas ciudades europeas y se han consolidado como una de las soluciones más eficaces para organizar el tráfico en intersecciones complejas. Sin embargo, con el aumento del volumen de vehículos y la necesidad de mejorar la seguridad vial, han surgido nuevas variantes de este tipo de cruces. Una de las más interesantes es la llamada turborotonda, también conocida como turboglorieta, un diseño que busca hacer más fluida la circulación y reducir los conflictos entre conductores especialmente en grandes ciudades como Barcelona.

Aunque a primera vista puede parecer una rotonda convencional, la turborotonda introduce un sistema de carriles guiados que obliga a los vehículos a seguir una trayectoria concreta desde el momento en que entran en la intersección. Este diseño limita los cambios de carril dentro de la glorieta y, por tanto, reduce muchas de las situaciones que suelen provocar accidentes. Este tipo de intersecciones destaca por su capacidad para mejorar la seguridad y el flujo del tráfico en carreteras con gran volumen de vehículos.

Las nuevas rotondas: la turborotonda

Una turborotonda es una intersección circular diseñada para organizar el tráfico mediante carriles previamente definidos que guían a los vehículos hacia determinadas salidas. A diferencia de una rotonda tradicional, donde los conductores pueden cambiar de carril dentro del círculo, en este tipo de glorietas los carriles están separados por líneas continuas o elementos físicos que impiden esas maniobras.

El objetivo principal de este diseño es eliminar uno de los problemas más habituales en las rotondas convencionales: los cambios de carril inesperados dentro de la intersección. Cuando un conductor decide cambiar de carril en mitad de la rotonda, puede generar situaciones de riesgo con otros vehículos que ya están circulando. En la turborotonda, cada carril conduce directamente a determinadas salidas, por lo que el conductor debe decidir su dirección antes de incorporarse.

Cómo funciona este tipo de intersección

El funcionamiento de una turborotonda se basa en un principio sencillo: cada carril tiene una trayectoria fija. Antes de entrar en la glorieta, una señal vertical indica claramente qué carril debe utilizarse según la salida que se quiera tomar.

Una vez dentro de la intersección, el conductor debe mantener su carril hasta abandonarla. Las líneas continuas que separan los carriles impiden realizar cambios de dirección dentro del círculo, lo que reduce las interacciones entre vehículos.

Este sistema obliga a planificar la maniobra con antelación, algo que puede resultar extraño al principio para quienes están acostumbrados a las rotondas tradicionales, pero que a largo plazo mejora la seguridad del tráfico.

Qué carril elegir según la salida en las nuevas rotondas

En las turborotondas, la elección del carril es fundamental antes de incorporarse a la circulación. Por eso, la señalización previa juega un papel clave para orientar a los conductores.

En general, el carril exterior se utiliza cuando el conductor va a tomar la primera o la segunda salida. Esta trayectoria permite abandonar la glorieta sin necesidad de desplazarse hacia el interior.

Por su parte, el carril interior suele reservarse para quienes necesitan continuar más allá dentro de la intersección, por ejemplo, para tomar la tercera o la cuarta salida. Este carril conduce progresivamente hacia el exterior a medida que el vehículo avanza por la rotonda.

Una característica importante es que en muchas turborotondas no es posible dar una vuelta completa utilizando el carril exterior. Este diseño obliga a elegir correctamente el carril desde el principio.

Por qué son más seguras que las rotondas convencionales

Uno de los principales beneficios de este diseño es la reducción de conflictos entre vehículos. Como explica un artículo de Allianz, en las rotondas tradicionales, muchos accidentes ocurren cuando un conductor cambia de carril de forma inesperada o intenta salir del interior sin señalizar adecuadamente.

Las turborotondas eliminan prácticamente estas situaciones porque los carriles están físicamente guiados. Al no poder cambiar de carril dentro de la intersección, se reducen los puntos donde los vehículos pueden cruzarse.

Diversos estudios sobre seguridad vial realizados por la European Road Safety Observatory señalan que este tipo de intersecciones puede disminuir significativamente el número de colisiones laterales, que son uno de los accidentes más frecuentes en glorietas convencionales.

Además, el diseño obliga a los conductores a reducir la velocidad al aproximarse a la intersección, lo que también contribuye a mejorar la seguridad.

Un diseño cada vez más presente en Europa

Las turborotondas surgieron originalmente en los Países Bajos a finales del siglo XX como una solución para mejorar la capacidad de ciertas intersecciones con gran volumen de tráfico. Desde entonces, su uso se ha extendido a otros países europeos, especialmente en zonas donde las rotondas convencionales ya no resultaban suficientemente eficaces.

Aunque requieren una breve adaptación por parte de los conductores, las turborotondas demuestran cómo el diseño de las infraestructuras puede influir directamente en la seguridad vial. Al guiar los movimientos de los vehículos y eliminar maniobras conflictivas, este tipo de intersección hacen que la circulación sea más ordenada, previsible y segura para todos los usuarios de la carretera.