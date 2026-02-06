Adiós a las restricciones de coches en Barcelona: el Gobierno anuncia un giro inaudito, y esto es lo que va a pasar

La crisis ferroviaria que afecta a Rodalies en Cataluña ha tenido un impacto directo en la movilidad cotidiana de miles de personas del área metropolitana de Barcelona. Retrasos, cancelaciones y falta de información han convertido los desplazamientos diarios en un auténtico desafío, especialmente para quienes dependen del tren para acceder a la ciudad. En este contexto excepcional, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por adoptar medidas extraordinarias en cuanto a las restricciones de coches de Barcelona, con el objetivo de aliviar la presión sobre los usuarios y garantizar alternativas viables de acceso a la capital catalana mientras persisten las incidencias en el servicio ferroviario.

Una de las decisiones más importantes ha sido la suspensión temporal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que hasta ahora formaba parte del núcleo duro de las políticas medioambientales de la ciudad. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado un decreto que prorroga la excepción de la ZBE sin una fecha concreta de finalización, vinculando su reactivación a la normalización del servicio de Rodalies. La decisión se acompaña de un refuerzo del dispositivo de atención ciudadana en estaciones clave, con el objetivo de ofrecer información y apoyo a los viajeros afectados, por tanto, se frenan un tiempo las restricciones de coches en Barcelona.

Adiós restricciones de coches en Barcelona por la crisis ferroviaria

La suspensión de la ZBE no responde a un cambio de criterio estructural sobre las políticas de reducción de emisiones, sino a una situación coyuntural marcada por el colapso ferroviario. Desde el Ayuntamiento se insiste en que se trata de una medida excepcional, pensada para evitar que los problemas en Rodalies se traduzcan en sanciones o dificultades añadidas para los usuarios que se ven obligados a utilizar el vehículo privado.

Según explicó el propio Collboni, la situación actual es “inaceptable” y no puede sostenerse en el tiempo sin ofrecer soluciones inmediatas. La suspensión ‘sine die’ de la ZBE pretende dar margen a quienes, ante la falta de fiabilidad del tren, no tienen otra opción que desplazarse en coche hasta Barcelona.

De este modo, el consistorio busca evitar un perjuicio añadido a trabajadores, estudiantes y personas con necesidades de movilidad diaria.

Refuerzo de la información en estaciones clave

Junto a la suspensión de la ZBE, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el número de informadores desplegados en las estaciones de Rodalies de la ciudad. El dispositivo pasa de cubrir diez estaciones a un total de veinticuatro puntos, con personal dedicado a orientar a los usuarios, resolver dudas y ofrecer alternativas de transporte disponibles en cada momento.

Esta medida responde a una de las principales quejas de los viajeros: la falta de información clara y actualizada durante las incidencias. El refuerzo de informadores busca reducir la sensación de desamparo que muchos usuarios experimentan en los andenes, especialmente en horas punta.

Desde el consistorio se subraya que el objetivo es mejorar la atención directa mientras se trabaja en la resolución del problema de fondo.

Menos restricciones de coches en Barcelona: transporte público alternativo

A pesar de la crisis ferroviaria, el Ayuntamiento sostiene que el resto de la red de transporte público está funcionando con normalidad. Metro y autobuses han absorbido un aumento significativo de la demanda, lo que ha permitido evitar un colapso mayor de la movilidad urbana.

No obstante, este esfuerzo adicional también tiene límites, y por ello se ha optado por flexibilizar temporalmente las restricciones al tráfico.

Collboni ha recordado que sigue activa la comisión de Movilidad creada al inicio de la crisis, un órgano de coordinación que se reúne a diario para evaluar la evolución de las incidencias y ajustar las medidas en función de los cambios.

Esta comisión mantiene un contacto constante con la Generalitat de Catalunya, especialmente cuando se producen alteraciones que afectan a la ciudad.

Impacto social y económico de la medida

La suspensión temporal de la ZBE tiene un impacto directo en miles de personas que se desplazan cada día desde el área metropolitana. Para muchos trabajadores, la imposibilidad de confiar en Rodalies suponía enfrentarse a sanciones o restricciones al acceder a la ciudad en coche. La decisión municipal elimina, al menos de forma provisional, ese riesgo y aporta un cierto alivio en un contexto ya de por sí complejo con menos restricciones de coches en Barcelona.

Desde el punto de vista económico, la medida también busca evitar efectos negativos en la actividad laboral y comercial. Retrasos reiterados y dificultades de acceso pueden traducirse en pérdidas de productividad y en un deterioro de la calidad de vida. El Ayuntamiento insiste en que la prioridad ahora es garantizar la movilidad básica mientras se restablece el servicio ferroviario.

Una pausa, no un abandono de la ZBE

El consistorio ha querido dejar claro que esta suspensión no supone un abandono de los objetivos medioambientales de la ciudad. La ZBE sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra la contaminación y en la mejora de la calidad del aire.