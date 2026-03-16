Tezanos malversó, como siempre: la derecha sacó más y la izquierda menos de lo que el CIS pronosticó

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Luis Tezanos, vuelve a quedar retratado tras las elecciones de Castilla y León. El barómetro del militante del PSOE demuestra que sus equivocaciones siempre son en la misma dirección y en los comicios de este domingo se ha visto de nuevo. El empate técnico entre PP y PSOE que predijo Tezanos, con horquillas de 10 puntos, queda en segundo plano en comparación con el vaticinio sobre la suma entre populares y Vox, que según el CIS no llegaría al 50% y ha sumado más de un 54%.

Por su parte, el director del CIS otorgaba a la suma entre PSOE, Sumar y Podemos el 40,5% de los votos en Castilla y León. Las elecciones, además de dejar en evidencia a las formaciones a la izquierda de los socialistas, que quedan sin escaños, también retratan el sesgo de Tezanos, con una desviación de 6,68 puntos para la izquierda en comparación con sus previsiones. No solo no superaron el 40%, sino que se quedaron en un 33,8%.

José Félix Tezanos sorprendió al abrir sus horquillas en el barómetro para las elecciones de Castilla y León. Hasta 10 puntos de variación –por cinco en anteriores barómetros– incluyó en la predicción del CIS, organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, considerando un empate técnico entre el PP, al que brindó la posibilidad de llegar a los 38 escaños, con un mínimo de 28, y el PSOE, que, según Tezanos, podría quedarse en 26 escaños y llegar incluso a los 35.

Sin embargo, en la estimación –en porcentaje de voto válido–, el CIS tuvo que mostrar más precisión y ahí, una vez más, se comprobó el sesgo de José Félix Tezanos, afiliado al PSOE desde 1973 y miembro hasta 2018 de la Ejecutiva Federal de la formación, cuando, en un encargo directo de Pedro Sánchez, abandonó su responsabilidad para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas.

El PP, según la mencionada estimación del CIS, estaba llamado a alcanzar un 33,4% del voto, mientras que Vox llegaría hasta un 16,1%. Por tanto, Tezanos deslizó que la suma de las derechas no sumaría el 50% del voto en Castilla y León, una cifra estratégica para el socialista que se ha dado de bruces con la realidad. Resultados en mano, PP y Vox, juntos, han sumado el 54,36% de los votos de los castellanoleoneses, con una desviación de casi cinco puntos –4,86– en comparación con el barómetro.

Por su parte, en la ya rutinaria colaboración con la izquierda, Tezanos predijo, también en estimación en porcentaje de voto válido, que el PSOE, Podemos y Sumar-IU llegarían al 40,5% en Castilla y León. La realidad otorga a las formaciones socialistas y comunistas un escaso 33,82%, demostrando que el CIS quiso favorecerles y se equivocó en ni más ni menos que 6,68 puntos sobre los resultados de las elecciones.

El PP gana en Castilla y León

El candidato del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se proclamó el domingo vencedor de las elecciones autonómicas, consolidando el dominio de su formación en el ciclo electoral que arrancó en Extremadura y continuó en Aragón.

El PP ha gobernado ininterrumpidamente desde 1987 en Castilla y León y así continuará, si bien Mañueco necesitará del apoyo o abstención de Vox, que suma 14 escaños y consolida su posición, si bien desde un crecimiento más moderado del que muchos esperaban. El PSOE, con Carlos Martínez como candidato, toma aire con 30 representantes, si bien el crecimiento de los populares, de 31 a 33 procuradores y del 31,39% del voto al 35,45%, dejan en segundo plano un resultado socialista menos negativo que el vivido en meses previos en Extremadura y Aragón.