Las fotos que revelan el compadreo de la asesora de Begoña con un financiador de la cátedra

OKDIARIO publica las fotos que revelan la complicidad entre Cristina Álvarez -la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno al servicio de los negocios privados de Begoña Gómez- y José María Torres, presidente de Conpymes y uno de los financiadores de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.

Al encuentro, en el invierno de 2022, asistieron, además de Torres y Álvarez, Begoña Gómez y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la Universidad Complutense y su mano derecha. La cita tuvo lugar en una cafetería de la Milla de Oro de Madrid, ubicada en la calle Serrano.

Los cuatro disfrutaron de una mañana en pleno barrio de Salamanca, utilizando la escolta de Moncloa que suele acompañar a Begoña Gómez en su día a día.

José María Torres financió la cátedra de Begoña Gómez, según la documentación que, en su día, publicó este periódico. El apoyo de Torres se cerró en marzo de 2021 y apenas dos meses después Gómez amadrinó la patronal Conpymes.

El respaldo de Torres a la cátedra de Begoña Gómez se canalizó a través de Numintec -empresa tecnológica fundada por el empresario-. Según el acuerdo, Numintec se comprometía a «contribuir al patrocinio» de la cátedra «con una aportación económica de 6.000 euros, a revisar anualmente», dirigidos a «la concesión de becas en el ámbito formativo, para el fomento de la formación a pymes, emprendedores y onl que apuesten por la profesionalización».

Tras la firma del convenio, Begoña Gómez se volcó en el apoyo a Conpymes. En su presentación, la esposa de Pedro Sánchez llegó incluso a reclamar para las pequeñas y medianas empresas la llegada de los fondos UE que reparte el Gobierno de su marido. «Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», aseveró Gómez. Al acto acudió también la vicepresidenta Yolanda Díaz, dejando claro así el perfil ideológico de la nueva patronal.

En mayo de este año, Pedro Sánchez recibió a José María Torres en La Moncloa. El Gobierno ha permitido además que su patronal tenga representación en el Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, en competencia con la CEOE y Cepyme.

Asesora de Moncloa

Como es habitual, Begoña Gómez acudió a la cita acompañada de Cristina Álvarez, la asistente pagada por La Moncloa. Tanto Álvarez como Gómez están ahora imputadas por malversación y tendrán que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado los días 10 y 11 de septiembre, respectivamente.

Al llegar Sánchez a La Moncloa, Begoña Gómez ofreció a Cristina Álvarez ejercer de secretaria personal. Ambas mantienen una estrecha relación de amistad, desde que trabajaran juntas en la consultora Inmark. Tal es la cercanía que la propia Gómez siguió la sesión de investidura de Sánchez con desde la tribuna del Congreso de los Diputados acompañada de Cristina Álvarez.

OKDIARIO ha ido revelando cómo esta asesora estaba al servicio de Begoña Gómez en sus negocios, llegando incluso a firmar sus mails en calidad de «colaboradora» de la cátedra. Cristina Álvarez usaba además el correo electrónico y el móvil de Presidencia del Gobierno para contactar con empresas asociadas a los negocios de la mujer de Pedro Sánchez.

La asistente ha acompañado a Begoña Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más. Cabe recordar que la propia Álvarez admitió que asistía a la esposa del presidente del Gobierno en sus actividades privadas y que fue ella misma quien la contactó para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa, en 2018. No pasó por ningún proceso selectivo.

Imputadas por malversación

OKDIARIO ha ido descubriendo cómo Begoña Gómez se sirvió de recursos de La Moncloa en sus actividades privadas, por ejemplo, participando desde su despacho en reuniones y actos de la cátedra o del Instituto de Empresa (IE).

Igualmente, en el verano de 2020, mantuvo con Joaquín Goyache, rector de la Complutense, un encuentro en el complejo presidencial para abordar la puesta en marcha de la cátedra.

La instrucción judicial del caso Begoña Gómez se centra ahora en investigar si se utilizaron recursos públicos de Moncloa para la cátedra de la mujer de Sánchez.

El pasado 18 de agosto, el juez Juan Carlos Peinado acordó imputar a la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Cristina Álvarez, también imputada.

Peinado, para justificar su decisión, ha incluido en su resolución un extracto del auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la investigación. «Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento», apuntaban los magistrados de la Audiencia.

La malversación se suma a los cuatro delitos por los que la mujer de Pedro Sánchez ya estaba siendo investigada -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, que suman hasta 17 años de cárcel en el grado máximo.