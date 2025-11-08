El Gobierno dio 7 contratos por 111.048 € a Barrabés el día que Peinado rechazó archivar el ‘caso Begoña’

El Gobierno acaba de adjudicar siete contratos a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la cátedra de la Complutense, por un importe total de 111.048,3 euros.

Según el expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO, el acuerdo se cerró el pasado 4 de noviembre. El mismo día en que el juez Juan Carlos Peinado rechazó el sobreseimiento solicitado por las defensas del caso Begoña Gómez y decidió seguir adelante con la causa por cinco delitos contra la mujer del presidente del Gobierno y contra los otros tres imputados, entre ellos, este empresario. Barrabés, cabe recordar, está imputado en la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El empresario fue impulsor y docente de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigía hasta el curso pasado en la Complutense. Está investigado por las cartas de recomendación que la esposa de Sánchez firmó en dos licitaciones de la entidad pública Red.es, a las que Barrabés concurría, y que acabó adjudicándose por valor de más de 10 millones. La Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha concluido, en un reciente informe, que estos contratos se adjudicaron en «fraude de ley», revelando una batería de irregularidades.

Contratos de 1,3 millones

El Gobierno ha adjudicado sus últimos contratos a Barrabés a través de su empresa Barrabés Ski Montaña. Se trata de siete lotes de material de escalada para el Ejército, como arneses, cascos, mosquetones y cabos de anclaje.

El acuerdo se cerró el pasado 4 de noviembre. Ese día, el juez Peinado confirmó el caso Begoña y, además de rechazar la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa, decidió citar como imputada a la actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. Peinado mantiene además el procedimiento del tribunal del jurado por si el caso acaba llegando a juicio por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

Desde la imputación de Barrabés, el 19 de julio del año pasado, el Gobierno ha concedido contratos por más de 1,3 millones a su conglomerado empresarial.

La principal adjudicación asciende a 1.276.984 euros y se cerró el pasado agosto, como reveló OKDIARIO. Se trata de siete contratos a Barrabés Ski Montaña, una de las empresas del conglomerado, adjudicados por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil -Ministerio del Interior- para «dotar al personal especialista del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de los complementos de uniformidad, material y equipos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones». La empresa de la familia Barrabés se hizo con la mitad de los lotes ofertados.

La mayoría de los contratos han sido concedidos por el Ministerio de Defensa para la dotación de diverso material, como cuerdas y anillas para escalada, equipos de buceo, cascos o linternas.

Informe de Hacienda

Un reciente informe del Ministerio de Hacienda concluyó que los contratos de Red.es se adjudicaron en «fraude de ley».

Entre las irregularidades, destaca, por ejemplo, que el peso de la puntuación subjetiva de las adjudicaciones fue mayor que el anunciado, que la valoración no se realizó por expertos independientes, como marca la ley, o que cartas como la de Gómez fueron valoradas, pese a que no se contemplaba en el pliego, lo que impidió que otras empresas las presentasen. El informe revela además la bajada de puntuación a dos empresas, lo que evitó, en el caso de una de ellas, que ganase el concurso.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo prorrogó un contrato con Innova Next, la empresa investigada de Barrabés, apenas cuatro días antes de la fecha que consta en este informe.

En concreto, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, y el propio Barrabés acordaron el pasado julio una prórroga del contrato adjudicado a Innova Next SL relativo a la prestación de «Servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento».

Este contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 por un importe de 339.584,81 euros (impuestos incluidos) para su ejecución desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (594 días).

A la vista de que el contrato expiraba en dicha fecha, el Gobierno renovó este expediente con Barrabés -en lugar de abrir un nuevo concurso- por un plazo extra de nueve meses, una prórroga que contempla la ley, ampliándose así la ejecución «hasta el 30 de junio de 2026».