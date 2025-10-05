El Gobierno renovó un contrato con la empresa investigada de Barrabés 4 días antes del informe de Hacienda

El Gobierno de Pedro Sánchez prorrogó un contrato con la empresa investigada de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, apenas 4 días antes de la fecha que consta en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, sobre irregularidades en adjudicaciones del Ejecutivo a esta misma firma, Innova Next SL.

Con esta compañía, el empresario aragonés recibió dos contratos públicos por más de 10 millones de euros, de la compañía estatal Red.es, gestionada por el Gobierno de Sánchez, tras presentar dos cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como responsable de un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del jefe del Ejecutivo suscribió esas cartas en julio de 2020 y Barrabés acabó adjudicándose los contratos del ente público Red.es en un procedimiento plagado de irregularidades, como ha revelado un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), destapado por OKDIARIO.

En concreto, según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, y el propio Barrabés acordaron el pasado julio una prórroga del contrato adjudicado a Innova Next SL relativo a la prestación de «Servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento».

Este contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 por un importe de 339.584,81 euros (impuestos incluidos) para su ejecución desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (594 días).

A la vista de que el contrato expiraba en dicha fecha, el Gobierno ha renovado este expediente con Barrabés —en lugar de abrir un nuevo concurso— por un plazo extra de nueve meses, una prórroga que contempla la ley. Y la fecha de dicho acuerdo, según consta en el documento de modificación del control, fue el pasado 29 de julio, es decir, apenas 4 días antes de la fecha (2 de agosto de 2025) del demoledor informe de la Intervención General del Estado, adscrita a Hacienda.

En la firma electrónica de la parte contratante, esto es, el director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Antonio de Luis Acevedo, aparece la fecha del 29 de julio. Por su parte, la rúbrica de Barrabés tuvo lugar el 23 de julio.

De esta forma, el empresario aragonés seguirá trabajando para el Gobierno de Sánchez pese a estar imputado por la Fiscalía europea por los contratos a Innova Next SL y ser propuesto por el juez Peinado para ir a un juicio con jurado junto a Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acusa a Barrabés de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El informe de la IGAE, que reveló en exclusiva OKDIARIO, analiza los dos contratos en los que hubo cartas de recomendación de Begoña Gómez, uno relativo a «Formación de empleo juvenil para la economía digital», y otro, a la prestación de un «Servicio de formación para personas desempleadas». Ambos expedientes estuvieron financiados parcialmente con partidas del Fondo Social Europeo, de ahí la implicación de la Fiscalía europea. Las dos adjudicaciones recayeron en la UTE formada por Innova Next SL (Grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School.

En dicho documento pericial de más de 300 páginas, la IGAE detecta graves irregularidades —»fraude de ley», «gran opacidad» y «pasividad sospechosa», entre otras— en la concesión de estos contratos públicos por valor de 10,6 millones. El informe, solicitado por la Fiscalía Europea que investiga el caso, expone que los criterios subjetivos fueron artificialmente inflados para favorecer a la UTE formada por Innova Next SLU (controlada por Barrabés) y The Valley Digital Business School. Según la Intervención, «los criterios de valoración establecidos en los Pliegos no se ajustan en su integridad a los principios que rigen la contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

Una de las irregularidades más graves detectadas es que la Mesa de Contratación de Red.es valoró ilegalmente los criterios técnicos, competencia que no le correspondía. El informe señala que esta actuación «podría constituir un fraude de Ley» al eludir que la evaluación fuera realizada por un Comité de Expertos independiente.

Pese tales aseveraciones de corrupción sobre estos expedientes de Red.es (que entonces dependía del Ministerio de Economía), el Ejecutivo de Sánchez renovó con la misma empresa de Barrabés el referido contrato otorgado por Fundae, una fundación del Ministerio de Trabajo.