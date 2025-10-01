Una ex empleada de Barrabés: «Begoña dijo que tenía que consultar lo de las cartas, no sé si con Moncloa»

Las cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó para que su socio, Juan Carlos Barrabés, se llevase dos contratos públicos por más de 10 millones están en el origen de la investigación a la mujer de Pedro Sánchez. Gómez suscribió esas cartas en julio de 2020 y Barrabés acabó adjudicándose los contratos del ente público Red.es en un procedimiento plagado de irregularidades, como ha revelado un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), destapado por OKDIARIO. La esposa del presidente del Gobierno está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a este asunto.

En su intervención en la comisión constituida en la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Gómez, quien fuera empleada de las empresas de Barrabés, Isabel García-Lomas, dio detalles desconocidos sobre cómo se fraguaron esas cartas. García-Lomas explicó que desde el grupo Barrabés le pidieron enviar las misivas a Begoña Gómez para recabar su apoyo en la adjudicación abierta por Red.es. Lomas mantenía entonces una relación «profesional» con Gómez, como explicó, y fue profesora de sus másteres.

«Me dijeron: pasa la carta a esta lista de personas, entre ellas, Begoña Gómez», aclaró en su comparecencia.

En ese momento, la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, preguntó: «¿Y en algún momento le dijo la señora Gómez que, antes de firmar esa carta que usted le pasó, tenía que consultarlo con La Moncloa?».

A esto, reveló: «Me dijo que tenía que leerse la carta y consultarlo (…) Pero no sé con quién. No sé si con la Complutense, con La Moncloa. No lo sé (…) de verdad que no me interesaba».

Como reveló este periódico, la mujer de Sánchez no informó a la Complutense de esas cartas. En la Universidad no constaba documentación alguna sobre las misivas de recomendación.

Informe de Hacienda

Esas cartas fueron claves para que Barrabés se hiciese con los contratos de Red. es.

El informe de la Intervención General de la Administración del Estado, destapado por este periódico, enumera la larga batería de irregularidades en la adjudicación. Y concluye que cartas como las firmadas por Begoña Gómez se tuvieron en cuenta en la puntuación de las ofertas, pese a que en los pliegos no se informaba de que fuese un criterio a valorar. Según la IGAE, en los informes técnicos «se enfatiza la importancia» de estos apoyos al valorar la oferta de Barrabés, al tiempo que se considera «negativo» que el resto de empresas no aportaran cartas de recomendación.

Las cartas

En julio de 2020, Begoña Gómez firmó dos cartas para que su socio Barrabés reforzase sus opciones en sendas adjudicaciones licitadas por el ente público Red.es. El empresario acabó llevándose varios lotes de estos contratos, por un importe superior a los 10 millones.

Las cartas expresaban el apoyo de Gómez a la propuesta de su socio Barrabés: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados».