La Complutense desmiente la versión de Begoña Gómez al juez sobre las cartas de recomendación de Barrabés

Begoña Gómez aseguró el pasado 18 de diciembre ante el juez Juan Carlos Peinado que las cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés «se requirieron a la Complutense», rechazando así que las firmase por iniciativa propia. Sin embargo, la Universidad desmiente esa afirmación. Según reveló OKDIARIO, un informe de la institución académica destapa que en la Complutense «no consta documentación referente a cartas de recomendación» para este empresario y gurú de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigía Gómez.

En julio de 2020, Begoña Gómez firmó dos cartas para que su socio Barrabés reforzase sus opciones en sendas adjudicaciones licitadas por el ente público Red.es. El empresario acabó llevándose varios lotes de estos contratos, por un importe superior a los 10 millones.

Una de las cartas de Gómez decía lo siguiente: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados». La segunda carta era prácticamente idéntica, a excepción de que el objeto del contrato era el «servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital».

Las cartas de recomendación situaron a Barrabés en una aparente ventaja. Su proyecto fue valorado con un 9,23, muy por encima de sus 17 competidoras. Los evaluadores se deshicieron en elogios: «Proporciona una excelente conceptualización del objetivo para llegar a los colectivos de personas jóvenes con mayor necesidad de inserción laboral y especial foco en las mujeres», «gran fuerza desde una visión innovadora de la formación para la inserción laboral», «ofrecen una estrategia de marca que hacen mucho más innovadoras sus iniciativas»…

En su declaración ante el juez Peinado, la esposa del presidente del Gobierno alegó que las cartas eran «unas cartas tipo, que se requirieron a la Universidad Complutense», endosando así a la institución la responsabilidad de su contenido. «Unas cartas modelo que se firmaron para apoyar la importancia de un proyecto que se licitaba, en ningún caso para licitar a la empresa, en ningún caso», insistió Gómez. Cabe destacar que las cartas no llevaban el sello de la Complutense, pero sí se mencionaba expresamente a la Universidad.

«No consta»

Pese a las afirmaciones de Gómez, un informe publicado por este periódico revela que «en la Escuela de Gobierno», el departamento del que dependían los másters que dirigía, «no consta documentación referente a cartas de recomendación» para Barrabés.

La mujer de Sánchez insistió además en que su carta «apoyaba el proyecto», no a la empresa de Barrabés. Pero OKDIARIO ya publicó que eso no era cierto, pues sí se citaba expresamente a Barrabés y The Valley, las empresas que formaron la UTE que concurrió a la licitación de Red.es.

«Es una carta modelo donde se firmaban de manera habitual y que en este caso también firmó Microsoft, IBM, Orange, y otras instituciones incluido el Ayuntamiento. Se requiere a la Universidad ese apoyo a ese proyecto por su importancia y es cuando se realiza esa firma de esa carta modelo», insistió Gómez. La mujer de Sánchez incluso afirmó que «nunca» tuvo información «de cuándo se presentó esa licitación», pese a que la carta está fechada en julio de 2020, en pleno proceso de contratación, «ni cuál fue el desenlace». «Toda esa información la he tenido posteriormente, en 2024, el señor Barrabés nunca me lo comentó», aseguró ante el juez Peinado, a preguntas de su abogado.

Begoña Gómez, cabe recordar, está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.