Cargamento solidario de alimentos desde Mallorca para los afectados por los incendios de León

Los voraces incendios que están consumiendo España, con varios muertos y centenares de personas destrozadas por las pérdidas de sus casas, han despertado una oleada de solidaridad desde Mallorca.

Quien fuera presidenta y fundadora de SOS MAMÁS BALEARES, Ascen Maestre, ahora es voluntaria en la asociación Protemar Aventure, que persigue concienciar sobre la importancia de conservar el fondo marino balear. Esta organización, de la que es vicepresidenta, se está volcando con los damnificados por los terribles fuegos que asolan el país.

«Nos dedicamos a ayudar en grandes catástrofes, con un personal excelente, formado mayoritariamente por policías, bomberos y sanitarios. Siempre manteniendo un perfil bajo. Somos muy humildes», explica Ascen.

Consiguieron importantes donaciones para los afectados por la DANA de Valencia, el terremoto del Atlas en Marruecos y estos días están haciendo lo mismo para ayudar a los miles de damnificados por los incendios en León.

Este lunes 25 de agosto un grupo de personas de Protemar parten desde Mallorca en barco hacia el Bierzo, en León, una de las zonas más castigadas, con un cargamento de alimentos -patatas, conservas, pasta, agua, zumos, leche, refrescos…- donados por particulares y empresas de Mallorca.

«Nos vamos mañana en barco. Salimos a las ocho. Balearia es quien nos ha regalado los pasajes. Ahora estamos cargando el camión con un montón de género que nos han ido donando muchos particulares y empresas de la isla», cuenta Ascen Maestre.

Esta incansable voluntaria agradece las donaciones y colaboraciones de personas anónimas y de empresas como Egea Decoración, Xino’s Pedro Mesquida, Juvimar, Exportaciones Mateu, Bodegas Túnel, Frialsa, Balear del Toldo y Aluminio, Coca-Cola o Distribución Sánchez.

«Queremos dar las gracias a todas las personas que se han volcado en ayudar. Las empresas y todos aquellos particulares que han venido de forma anónima con sus bolsas cargadas de comida y mucho amor», concluye Ascen.

Hay que recordar que un bombero murió y otro resultó herido tras volcar un camión autobomba en el que se desplazaban el pasado 17 de agosto en León. Participaban en las labores de extinción de los incendios que afectan a la comarca de El Bierzo, concretamente en las zonas de Las Médulas y Cabrera, en la provincia de León. Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.

León, Zamora, Palencia y Salamanca son las provincias que acaparan la práctica totalidad de los incendios forestales que afectan a Castilla y León en las últimas semanas, donde el fin de la ola de calor ha permitido a las brigadas ganar terreno al fuego en esta comunidad.

No obstante, siguen sin control un total de 20 incendios, de los cuales ocho persisten en un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno se encuentra en un nivel 1 y otros once en grado 0.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en los últimos siete días el suministro de más de 922.000 kilogramos de paja, forraje y pienso destinados a 74 ganaderías de la comunidad afectadas por los incendios, principalmente en las provincias de León, con 38 explotaciones, y Zamora, con 29.