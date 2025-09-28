El informe pericial acorrala a Barrabés y Begoña: «fraude de ley» en contratos por 10,6 millones

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elaborado un demoledor informe pericial de más de 300 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO que revela graves irregularidades —»fraude de ley», «gran opacidad» y «pasividad sospechosa», entre otras— en la adjudicación de tres contratos públicos por valor de 10,6 millones de euros a empresas vinculadas a Carlos Barrabés, el empresario socio de Begoña Gómez y artífice de la cátedra que dirige la mujer del presidente del Gobierno.

El documento, solicitado por la Fiscalía Europea que investiga el caso, expone que los criterios subjetivos fueron artificialmente inflados para favorecer a la UTE formada por Innova Next SLU (controlada por Barrabés) y The Valley Digital Business School. Según el perito de la IGAE, «los criterios de valoración establecidos en los Pliegos no se ajustan en su integridad a los principios que rigen la contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

Una de las irregularidades más graves detectadas es que la Mesa de Contratación de Red.es valoró ilegalmente los criterios técnicos, competencia que no le correspondía según la Ley. El informe señala que esta actuación «podría constituir un fraude de Ley» al eludir que la evaluación fuera realizada por un Comité de Expertos independiente.

El perito denuncia también la «gran opacidad» del proceso: «No existe trazabilidad alguna que permita conocer cómo se llegó a las valoraciones y puntuaciones técnicas definitivas». Los borradores iniciales de valoración diferían de las puntuaciones finales, sin que exista documentación que justifique estos cambios.

El presente informe analiza dos expedientes de contratación pública gestionados por Red.es relacionados con servicios de formación en el ámbito digital. El primer expediente es el famoso expediente 14, denominado «Formación empleo juvenil para la economía digital», se centra en la prestación de acciones formativas dirigidas a jóvenes no ocupados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con un presupuesto total de 20.661.157,02 euros y distribuido en seis lotes territoriales, de los cuales la UTE Innova Next S.L.U. y The Valley Digital Business School S.L. resultó adjudicataria de los lotes 1 y 3 por un importe conjunto de 4.821.639,19 euros.

El segundo expediente (REF. 016/20 ED), titulado «Servicio de formación para personas desempleadas», tiene como objeto la impartición de cursos especializados en ciberseguridad, big data y sistemas en cloud dirigidos a trabajadores en situación de desempleo, con un presupuesto base de 9.090.909 euros, habiendo sido adjudicado el lote 1 a la misma UTE por un importe de 3.636.363,64 euros.

El tercer contrato adjudicado por Red.es a Barrabés fue el otorgado a una Unión Temporal de Empresas formada por KPMG e Innova Next, la sociedad de Barrabés. Venció a nueve rivales en una licitación que finalmente quedó fijada en 2.149.200 euros, sin IVA. Este contrato fue analizado en un informe anterior de la IGAE del pasado mes de junio que ya había detectado varias irregularidades.

Recomendado por Begoña

Todo este entramado se produjo después de que, en julio de 2020, Begoña Gómez enviara dos cartas de recomendación a favor de la UTE de Barrabés. El Ministerio de Hacienda avaló posteriormente estas adjudicaciones millonarias que ahora investiga la Fiscalía Europea al detectar su financiación con fondos comunitarios.

Pedro Sánchez se reunió con Carlos Barrabés en el Palacio de la Moncloa en 2020, «posiblemente en junio o julio», con la presencia de Begoña Gómez y el secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha. Según Manos Limpias, el objetivo del encuentro era «estudiar la forma de canalizar los fondos por aprobar, o recién aprobados, provenientes de la Unión Europea».