La UCO destapa un nuevo contrato de 2 millones del Gobierno al socio de Begoña Gómez

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez que instruye el caso Begoña Gómez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela un nuevo expediente por importe de 2,3 millones de euros adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez al socio de su mujer e ideólogo de su cátedra, Carlos Barrabés.

Hasta la fecha, la acusación se había centrado en la adjudicación de tres lotes de dos expedientes licitados por la empresa pública Red.es y otorgados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU, empresa de Barrabés, y The Valley Digital Business School SL. Sin embargo, el informe de los investigadores destaca un tercer expediente también de Red.es que recayó en una UTE integrada por Innova Next SLU, sociedad del entramado del gurú de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, y la entidad KPMG Asesores SL.

La Guardia Civil recoge que el «expediente 044/20-ED» fue resuelto por la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es el 18 de marzo de 2021 para la prestación de «servicios de la oficina Acelera Pyme». Y añade: «El importe de adjudicación asciende a 2.149.200 euros. El contrato es adjudicado a la UTE conformada por las mercantiles Innova Next SLU (40,64%) y KPMG Asesores SL (59,36%)», precisa el análisis del Instituto Armado. Estos 2,1 millones fueron luego aumentados en 210.800 euros, hasta los 2.360.00 euros.

En este caso, los pliegos de licitación fueron firmados por el entonces director general de Red.es, David Cierco, el mismo que suscribió los de los otros dos contratos que acabaron en la UTE Innova Next SLU-The Valley Digital Business School SL tras las cartas de recomendación remitidas en 2020 por Begoña Gómez, en su condición de directora de la cátedra en Transformación social competitiva de la UCM.

Fragmento del informe de la UCO que habla de Innova Text.

Los investigadores destacan que los «tres expedientes, pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses (18.03.2021, 30.07.2021 y 02.08.2021) tuvieron una tramitación paralela». «Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares», con la participación de los mismos altos cargos, detalla la UCO. En este expediente 044/20-ED, los criterios, cuya valoración depende de un juicio de valor, tuvieron un peso del 40% de la valoración de la oferta. Se presentaron 10 empresas candidatas y ganó la UTE del socio de Begoña Gómez.

La conocida consultora KPMG no es algo aislado en el universo Begoña Gómez, imputada por un presunto delito de tráfico de influencias, sino que cobra especial relevancia en tanto que KPMG da apoyo a Begoña Gómez y a su cátedra extraordinaria de Transformación social competitiva en la Complutense por una doble vía: colabora en la elaboración de informes y aporta personal al claustro de profesores de la misma. Tres docentes del plantel pertenecen a KPMG, según la web oficial de la cátedra.

Estudio de Begoña Gómez con la consultora KPMG.

En lo referente a la publicación de informes divulgativos, por ejemplo, KMPG y el lobby Women Action Sustainability (WAS), del que Begoña Gómez es coordinadora del grupo de Transformación Social -mismo nombre que el de la cátedra universitaria que dirige en la Complutense-, elaboraron conjuntamente uno que llevó por título La transformación sostenible del sector agroalimentario y se publicó en 2022. Begoña Gómez aparece como una de sus principales autoras, al igual que otra profesora de la cátedra.

De igual modo, la mujer del presidente fue «autora» junto a miembros de la consultora KPMG de otro estudio elaborado en alianza con KPMG y denominado La transformación sostenible del sector textil. Éste se publicó en 2021.

De este modo, ambos estudios realizados por el lobby Women Action Sustainability (WAS) –del que Begoña Gómez es socia y responsable de Transformación Social– y KPMG vieron la luz con posterioridad al contrato de 2,1 millones que el Gobierno otorgó a una firma de la consultora a través de Red.es, según recogen los investigadores de la UCO.

15,3 millones

Tal y como publicó OKDIARIO este martes, esta unidad de la Guardia Civil pone el foco en su informe en cinco contratos del Gobierno de Pedro Sánchez que recibió la empresa de Carlos Barrabés -bien en UTE o individualmente- por importe de 15,3 millones de euros tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez.

En concreto, tres de esos cinco contratos son los otorgados por Red.es, uno de ellos el que recayó en la UTE Innova Next SLU-KPMG Asesores SL. Y los dos restantes fueron concedidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) –cuyas oficinas registró este martes la UCO durante varias horas– y por Renfe, todos ellos organismos dependientes del Ejecutivo.

Estos cinco contratos, a su vez, forman parte de un total de ocho suscritos por las Administraciones Públicas (se incluyen también aquí dos del Ayuntamiento de Madrid y uno de la Comunidad Valenciana) con el entramado de Barrabés en «aproximadamente un año y medio», esto es, entre el 18 de marzo de 2021 y el 15 de noviembre de 2022. Una circunstancia que también llama la atención de los agentes.