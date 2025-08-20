Un hombre irrumpe en una misa en Dos Hermanas y amenaza de muerte al sacristán

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Dos Hermanas (Sevilla) por irrumpir en misas para interrumpir los actos de culto, coaccionar a los feligreses y amenazar de muerte al sacristán, que también recibió insultos de carácter xenófobo.

Los hechos se remontan a finales del mes de junio. Según informa la Policía, el hombre entró reiteradamente en la iglesia mientras se oficiaba misa para extorsionar a los miembros de la parroquia de avanzada edad y exigirles dinero. Ante la presión ejercida, algunos de ellos accedieron.

En una de las ocasiones, cuando el sacristán intentó expulsarlo del templo, el hombre lo amenazó de muerte y lo insultó con expresiones xenófobas. Tras la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación que desembocó en la identificación, localización y detención del presunto autor de los hechos.

El arresto se produjo el pasado mes de julio, aunque no ha trascendido hasta ahora. Preguntada por OKDIARIO, la Policía Nacional ha declinado aportar más información sobre el detenido, que ya ha pasado a disposición judicial.

El pasado domingo, un marroquí de 21 años fue detenido por prender fuego a una iglesia de Albuñol (Granada). El joven forzó la puerta del templo rompiendo una vidriera y se encerró dentro de la parroquia destrozando a martillazos todas las imágenes religiosas que se encontró a su paso, incluidas las tallas de la Virgen y el Cristo. También causó daños en el altar, los bancos, los crucifijos y otros enseres de culto. Cuando escuchó que los vecinos intentaban entrar, incendió la iglesia con un mechero. Varias personas sofocaron el fuego con unas mangueras antes de la llegada de los Bomberos.

El pasado jueves, un hombre en estado de embriaguez protagonizó otro episodio violento en la Catedral de Valencia. Tras quedarse dormido en uno de los bancos del templo durante la celebración de la misa, fue invitado a abandonar la catedral, pero reaccionó con amenazas, patadas y puñetazos contra varios feligreses y el propio sacristán, que logró inmovilizarlo con la ayuda de un grupo de fieles.

🚨 Una persona transexual irrumpe en la Capilla de Adoración Perpetua de Valencia y destroza la capilla 👉🏻 Los feligreses que se encontraban presentes se vieron obligados a abandonar la capilla intimidados por esta persona, que comenzó a destrozar el interior del templo pic.twitter.com/PzPNqTifxW — okdiario.com (@okdiario) August 14, 2025

Un día antes, el 13 de agosto, también en Valencia, una mujer transexual retiró a la fuerza el mantel del altar y dañó la custodia, el objeto litúrgico donde se expone la hostia consagrada. Varios presentes lograron reducirla y llamar a la Policía. Tras el ataque, el párroco dijo que se trata de una persona «desequilibrada».