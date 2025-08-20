Un australiano se enfada por lo que pasa en las cocinas de España: «Como en la Edad Media»

Cada país tiene sus costumbres especialmente en lo que se refiere a la cocina. Y no nos referimos tan sólo a la gastronomía. En el caso concreto de las cocinas españolas podemos encontrar utensilios que tal vez en las de otros países no están presentes, pero además también puede que falten cosas que cualquier otra persona que venga del extranjero seguro va a echar en falta. Es el caso de Corey, un músico australiano y creador de contenido en TikTok, que se ha hecho viral tras preguntarse dónde tenemos las kettles en España. Es decir, los hervidores de agua y por qué no se encuentran en nuestras cocinas, las cuáles ha llegado a comparar con las de la Edad Media.

Su vídeo, compartido en la red social china, ya supera las 400.000 reproducciones y ha servido no sólo para dejar claro que los hervidores de agua son populares en el extranjero, mientras que en España usamos cosas como los cazos o el microondas. También sirve para abrir el debate sobre ¿tenemos algo en contra de las famosas kettles? Lo cierto es que son algo esencial en países británicos, y también en Australia y hasta Estados Unidos, pero su fama no ha llegado a nuestras fronteras y muchos tienen la respuesta más evidente de todas: en España el té no es tan popular o no se toma con tanta frecuencia. Pero ¿quiere eso decir que nuestras cocinas parece que son del 1488? Este es el comentario que hace el joven al no encontrar un hervidor. Un comentario que evidentemente ha generado muchas respuestas.

Un australiano se enfada por lo que pasa en las cocinas de España

Lo que para los españoles es una costumbre normal, para este músico Australiano de visita en España, ha resultado ser toda una incomodidad. En su vídeo se pregunta donde demonios está el hervidor de agua en la casa donde se aloja, que por otro lado comenta que parece sacada del 1488 debido a las vigas que tiene en el techo. En el vídeo muestra que la cocina tiene de todo, incluso da las gracias por el tostador, pero como él dice ¿dónde están los hervidores de agua y por qué ninguna cocina de España los tiene?.

Su pregunta puede sorprender a más de uno en nuestro país, dado que apenas le damos importancia al mencionado electrodoméstico. Sin embargo, revela la evidente diferencia cultural que existe entre aquellos países en los que el té es casi una religión y en los que no. Es más, algunos comentarios graciosos en su vídeo dejan claro que en España «somo más de café o de Cola Cao por las mañanas».

El hervidor como símbolo de vida práctica

El australiano no lo explica en su vídeo, pero queda claro que para alguien que consume té varias veces al día y que además recurre a soluciones rápidas para por ejemplo cocinar unos noodles instantáneos, la falta de este aparato supone un obstáculo y de ahí que se queje y que se pregunte si es que aquí vivimos como en la Edad Media. Pero su queja conecta además con el hecho de dar a entender como si en España no supiéramos qué existen este tipo de electrodomésticos cuando en realidad no es así. Sabemos que existen pero como le comenta una seguidora «No nos parecen prácticos» y no sólo porque no tomemos té sino porque para cualquier español, es más rápido calentar agua en un cazo o directamente en el microondas.

Y es que realmente es lo que hacemos todos en España cuando queremos un poco de agua caliente. O cogemos un cazo y lo llenamos de agua para que hierva y añadimos lo que queramos cocinar, lo que resulta más rápido y práctico que usar un hervidor de agua, o si queremos una infusión o té, lo más directo y eficaz es calentar un vaso de agua en el microondas 1 minuto o dos y luego añadir la bolsita de té para que infusione y ¡listo!.

Más allá de un electrodoméstico

Para todos, es cuestión de costumbres aunque también evidencia hasta qué punto los hábitos en la cocina son un reflejo de la identidad cultural. Corey, pese a su sorpresa inicial, reconoce en otro vídeo que le encanta la manera en que los españoles disfrutan de la comida, el tiempo que dedican a cocinar y la importancia de compartir mesa. Para él, lo único extraño es que, en un país tan moderno, falte un aparato tan cotidiano en su vida diaria. De todos modos, con humor y un punto de exageración, ha logrado que su asombro se convierta en viral y permita demostrar como incluso algo tan pequeño como una cocina, sirve también para demostrar cómo entendemos la vida.