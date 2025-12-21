Elecciones en Extremadura en directo hoy | Última hora de la jornada electoral, horario de los colegios electorales, votaciones, a qué hora se vota y resultado en vivo

Hoy, domingo 21 de diciembre se celebran las elecciones de Extremadura después de que la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocara unos comicios anticipados al no lograr el apoyo del resto de partidos políticos para aprobar los presupuestos autonómicos del año 2026. Cerca de 900.000 extremeños están llamados hoy a las urnas para elegir al que será el próximo presidente de la Junta de Extremadura los proximos cuatro años. Aquí podrás seguir en directo el resultado de las elecciones en Extremadura 2025, quién es el próximo presidente, los posibles pactos y todo sobre la votacion.

Horario de los colegios electorales en Extremadura

Los colegios electorales de Extremadura abrirán sus puertas a partir de las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas. Todas aquellas personas que se encuentren a las 20:00 horas dentro del colegio electoral podrán depositar su papeleta en las urnas y una vez que no queden votantes se cerrará el colegio electoral y comenzará el recuento oficial.

¿En qué mesa me toca votar?

Si es la primera vez que vas a ejercer tu derecho al voto, te has cambiado de domicilio o simplemente no recuerdas dónde te toca votar en las elecciones de Extremadura, sólo tendrás que consultar tu tarjeta censal, donde podrás ver el colegio electoral, la sección y la mesa.

Si no tienes la tarjeta censal puedes consultar todos estos datos en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

¿Qué documentación se necesita para votar?

Para votar en las elecciones de Extremadura necesitarás un documento de identificación original y válido en el que se incluya una fotografía. Te servirá el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet de conducir, el pasaporte o la tarjeta de residencia. No se podrá votar con una fotografía o fotocopia de estos documentos.