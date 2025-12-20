Los candidatos de Extremadura dedican la jornada de reflexión a recoger aceitunas y a comer en familia

Tras una intensa campaña electoral en Extremadura que arrancó el pasado 5 de diciembre, llega la tradicional jornada de reflexión. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura han dedicado este sábado a descansar y desconectar del ajetreo de mítines y atención a los medios, mientras los colegios electorales se preparan para su apertura este domingo a las 9:00 horas permaneciendo abiertos hasta las 20:00 horas.

Este sábado, la mayoría suelen optar por estar rodeados de familia y amigos en un ambiente íntimo y tranquilo para reponer fuerzas para mañana donde están llamados a las urnas 890.985 extremeños.

María Guardiola (PP)

La popular María Guardiola ha comenzado este sábado con una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña, un santuario ubicado en la ciudad de Cáceres. Un lugar que, según han señalado desde el PP, tiene gran significado para la candidata, quien ha acudido acompañada de su familia.

Óscar Fernández Calle (Vox)

El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ha acudido a primera hora a disfrutar junto a su hijo de un partido de fútbol. El plan de Fernández Calle será junto a su familia y amigos, quienes le han acompañado a todos sus mitines. Especialmente su madre Lola y su esposa Olvido, dos pilares en su vida activa como político.

Miguel Ángel Gallardo (PSOE)

Entre los candidatos, destaca el plan que ha escogido el imputado socialista Miguel Ángel Gallardo, quien se ha puesto a recoger aceitunas en una parcela familiar en la provincia de Badajoz.