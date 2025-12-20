Confusión en redes con las papeletas de Extremadura: por qué Guardiola y Fernández sólo aparecen en Cáceres

Tanto la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, como el de Vox, Óscar Fernández Calle, encabezan la lista por la provincia de Cáceres. Este es el motivo por el que ninguno de los dos puede aparecer en las papeletas de la provincia de Badajoz.

La explicación es sencilla: ninguno de los dos aparecen en Badajoz porque cada persona sólo puede constar en una circunscripción, independientemente que lidere la formación del partido. Es precisamente por esto, la importancia de que el candidato encabece la lista que más posibilidades tiene de recibir apoyos para que logre la formación sacar el escaño que garantice su presencia en el parlamento de turno.

Sin embargo, a raíz del robo de votos en Correos en Extremadura, en las redes sociales, han comenzado a circular multitud de vídeos de ciudadanos alertando de papeletas fraudulentas en la provincia de Badajoz, porque ninguno de los candidatos del PP y del Vox aparecen en las listas.

El sistema electoral extremeño asigna 29 por Cáceres y 36 diputados por Badajoz, es decir, un total de 65 escaños. Por la circunscripción de Cáceres, además de María Guardiola y de Óscar Fernández, en el caso de los socialistas la encabeza Álvaro Sánchez Cotrina –secretario general de la provincia– y por José Antonio González Frutos (Podemos).

Por la circunscripción de Badajoz, en el caso de Vox, encabeza la lista Ángel Pelayo Gordillo –presidente provincial del partido y todavía senador–. Por el PP, es Abel Bautista Morán –secretario general de los populares en la comunidad–.

Las formaciones de izquierdas, coincide que presentan su candidato por esta Provincia. Tanto el PSOE con el imputado por el caso de corrupción que involucra al David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, cuando era presidente de la Diputación. También la candidata podemita, Irene de Miguel.

Solución al robo de papeletas en Extremadura

Este sábado, la mayoría de los afectados por el robo en la Oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) han podido ejercer nuevamente su derecho al voto. Se trata de 122 personas de los 124 perjudicados. El resto de los votantes, según informa la empresa pública, «ya han sido contactados por el personal de Correos para que puedan emitir su voto», siguiendo el procedimiento establecido.

El pasado jueves, en esta oficina de Correos se produjo el robo de la caja fuerte de la Oficina, que contenía 14.000 euros y 124 sufragios emitidos por correo. La investigación que lleva a cabo la Guardia Civil para esclarecer los hechos sigue abierta. Correos ha anotado que este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común.

«Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales», ha asegurado la empresa.