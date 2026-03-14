Previsión AEMET: Castilla y León con lluvias, nieve y viento fresco hoy

Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente nuboso, con precipitaciones frecuentes en el norte y el este, donde la cota de nieve descenderá notablemente. Las temperaturas experimentarán un descenso, especialmente en las máximas y se prevén heladas en zonas montañosas. El viento del norte soplará con fuerza en áreas elevadas, creando un ambiente fresco y variable en el conjunto del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 14 de marzo

Cielos nublados y riesgo de lluvia en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte y el viento soplará suavemente desde el oeste a unos 15 km/h, aportando una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros, que apenas alcanzarán los 10 grados. La humedad, en aumento, hará que el aire se sienta pesado, especialmente en las horas previas al mediodía.

Ya por la tarde, el panorama no cambiará mucho, con cielos igualmente nublados y un riesgo de chubascos que persistirá. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados y aunque el viento seguirá siendo moderado, no se esperan ráfagas intensas. A medida que el sol se despida a las 19:27, la noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, dejando un ambiente fresco y húmedo que invitará a buscar abrigo.

Zamora: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 7 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando los 25 km/h. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85%, especialmente de madrugada a mediodía, lo que podría traer chubascos intensos.

La tarde promete un contraste notable, con un descenso en la temperatura que podría llegar a los 6 grados y una sensación térmica que se sentirá aún más fría. La humedad, que alcanzará un 85% en su punto máximo, puede resultar agobiante. Con ráfagas de viento de hasta 40 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inestable.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia esperada

Este día en Salamanca amanece con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 6°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 3°C. El viento soplará del norte a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución al salir.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 25% en la tarde-noche y el cielo se tornará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 11°C, pero la sensación térmica podría llegar a ser de 12°C. Con una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 85%, el ambiente se sentirá algo pesado. El sol saldrá a las 07:36 y se pondrá a las 19:27, brindando más de 11 horas de luz.

Valladolid: cielo nublado con posibilidades de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 10 grados y el viento soplará de forma suave, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente relajado que ofrece. Las actividades diarias se pueden llevar a cabo sin contratiempos, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que Valladolid tiene para ofrecer.

Cielo cubierto y alta probabilidad de lluvia en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados, lo que puede hacer que la mañana se sienta más fría de lo habitual, especialmente con el viento del norte soplando a unos 10 km/h.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, tanto por la mañana como en la tarde-noche. Se recomienda llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica podría descender hasta 1 grado.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo cubierto que anticipa chubascos intermitentes desde media mañana. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 10 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a un viento del oeste que soplará a 25 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h.

Por la tarde, el cielo se tornará más despejado, pero no se descartan precipitaciones puntuales. Con una probabilidad de lluvia del 40%, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad relativa variará entre el 65% y el 90%, lo que acentuará la sensación de frescor en la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Cielos nublados y lluvia inminente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que puede llegar a ser fría, con temperaturas que rondan los 5 grados. La humedad en el ambiente es alta, lo que acentúa la sensación de frescor. A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán casi seguras.

Con el viento soplando del norte a una velocidad moderada, es recomendable llevar un abrigo y un paraguas si se planea salir. Aunque el sol podría asomarse tímidamente, es mejor estar preparado para un día húmedo y fresco.

Segovia: cielo gris y chubascos persistentes

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, donde el mercurio apenas alcanzará los 8 grados. El viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que la tarde se asome, las precipitaciones se intensificarán, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene previsto salir. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en niveles bajos. La puesta del sol a las 19:21 cerrará un día marcado por la inestabilidad y el contraste térmico.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 4°C y una sensación térmica que podría descender hasta 1°C. A medida que avance el día, la lluvia persistirá, aunque la tarde traerá un ligero cambio con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 8°C.

Con el sol saliendo a las 07:30 y poniéndose a las 19:14, Soria disfrutará de más de 11 horas de luz, pero la humedad, que oscilará entre el 65% y el 90%, hará que la sensación térmica se mantenga fresca. El viento, de dirección predominante del oeste y con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, añadirá un toque de frescura a la jornada.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET