Fernando Tejero se abre como nunca: «Tuve un par de novias porque no aceptaba mi homosexualidad»
El actor habla de su vida privada y de sus traumas del pasado
Fernando Tejero ha sido el segundo invitado en la nueva entrega de 100% Únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades.
El actor ha repasado una trayectoria construida a base de esfuerzo y perseverancia y ha hablado abiertamente sobre el bullying, la aceptación de uno mismo y las dificultades de crecer sintiéndose diferente. El protagonista de series como La que se avecina ha contado además algunos de los episodios más personales de su vida, entre ellos su infancia lejos de sus padres y el papel fundamental que desempeñó su tía abuela en su educación y desarrollo.
«Fernando Tejero es un superviviente que sigue intentando aprender de mí mismo», ha comenzado diciendo el actor.
El primer trauma de Fernando Tejero
La primera pregunta del equipo de reporteros fue personal y difícil: ¿Cómo te afectó la vida haber crecido con tu tía abuela y sin tus padres?». Fernando Tejero ha respondido: Yo cuando cuento esto no lo hago culpabilizando a mis padres. Yo a mis padres los quiero muchísimo y tengo una relación maravillosa con ellos. Mi madre es una luchadora nata, la adoro. Es cierto que cuando yo tengo nueve meses de edad, me llevan a casa de mi tía abuela porque operan a mi madre y me llevan para un tiempo, pero el tiempo se va alargando hasta los 14 años. Tuve una infancia muy bonita, pero psicológicamente sufro un abandono. Cuando tenía 14 años, mi tía enfermó de cáncer y tuve que ir a vivir con mis padres y mis hermanos. Para mí fue un trauma. La relación con mis padres fue difícil para mí al principio. Me volví una persona poco comunicativa y un niño muy tímido».
«No aceptaba mi homosexualidad»
Sobre su orientación sexual, Fernando Tejero ha dicho: «Tuve un par de novias porque yo no aceptaba mi homosexualidad por miedo a la sociedad. Yo quería casarme con una mujer y tener una familia. Tuve un par de novias engañadas, al igual que yo. Supe que era gay desde muy pequeñito. Me enamoré de mi mejor amigo de la infancia».
«Sufrí bullying porque tenía mucha pluma y me llamaban maricón y marica. En esa época no pedía ayuda porque era algo normalizado. Cambié mi forma de hablar para que no se notara la pluma». Forcé la voz tanto que tengo las cuerdas vocales forzadas», ha añadido el actor.
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