Así es la casa rústica de Fernando Tejero en El Escorial: sofá de terciopelo azul, muebles vintage y techos altos

La vida de Fernando Tejero ha dado un giro de 180 grados después de cambiarse de casa. El actor decidió abandonar su céntrico piso en Madrid, situado en una de las zonas más transitadas de la capital, para instalarse en una vivienda rodeada de naturaleza en El Escorial.

Durante años, el intérprete vivió en pleno corazón de la ciudad, en un entorno caracterizado por el constante trasiego de turistas, el ruido permanente y una exposición difícil de gestionar. Esa intensidad, que en un primer momento podía resultar estimulante, terminó convirtiéndose en un factor de desgaste emocional.

El propio actor ha reconocido que el ruido exterior acabó transformándose en un ruido interno que afectaba a su equilibrio, lo que le llevó a replantearse su forma de vida. Nosotros tenemos todos los detalles de su nuevo búnker.

El nuevo refugio de Fernando Tejero

La decisión de trasladarse a la Sierra de Guadarrama no fue impulsiva, fue fruto de una reflexión prolongada sobre sus necesidades personales. Hace aproximadamente cinco años, Fernando Tejero optó por vender su vivienda en el centro de Madrid y apostar por un entorno completamente distinto. El Escorial, conocido por su riqueza natural y su tranquilidad, se convirtió en el lugar ideal para iniciar una nueva etapa.

Desde entonces, su rutina ha cambiado de manera significativa. Aunque continúa vinculado al mundo de la interpretación, su forma de afrontar la profesión es ahora más pausada y selectiva. La distancia con el bullicio urbano le permite gestionar mejor su tiempo, priorizar su bienestar y disfrutar de una mayor estabilidad emocional. En este nuevo escenario, sus tres perritas desempeñan un papel fundamental, acompañándole en el día a día y reforzando ese vínculo con la naturaleza que buscaba.

El actor ha llegado a admitir que, cada vez que regresa a Madrid por motivos profesionales, se sorprende al recordar cómo pudo vivir durante tanto tiempo en un entorno tan exigente. Esa comparación constante reafirma su decisión y pone de manifiesto el impacto positivo que ha tenido este cambio en su calidad de vida.

Una casa muy acogedora

La casa que Fernando Tejero ha elegido como refugio refleja fielmente su nueva filosofía de vida. Se trata de una vivienda de inspiración rústica, construida en piedra natural y perfectamente integrada en el entorno. La fachada, cubierta parcialmente de hiedra y rodeada de vegetación, se mimetiza con el paisaje, creando una sensación de continuidad entre el interior y el exterior.

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La luz natural es uno de los elementos clave de la vivienda. Los amplios ventanales permiten que el sol inunde las estancias y ofrecen vistas directas a un paisaje dominado por fresnos, encinas y majuelos. Esta conexión visual con el entorno exterior contribuye a generar una sensación de calma constante, algo que el actor valora especialmente en su día a día.

Un sofá azul y otros detalles

El salón es uno de los espacios más representativos de la casa, donde se aprecia una cuidada combinación de elementos rústicos y contemporáneos. Las paredes de piedra vista aportan carácter, mientras que un gran sofá de terciopelo azul introduce un contraste cromático que rompe con la neutralidad predominante.

Otro de los elementos destacados es la librería de gran tamaño que ocupa toda una pared, desde el suelo hasta el techo. En ella se acumulan libros, fotografías y objetos personales que reflejan la trayectoria personal y profesional del actor. Este espacio no solo cumple una función decorativa, sino que también actúa como un lugar de memoria y recogimiento.

Los materiales utilizados en la decoración son mayoritariamente nobles, como la madera, la piedra o el lino. Los tonos neutros dominan la paleta cromática, creando una atmósfera serena y acogedora. Las lámparas metálicas y los textiles suaves aportan calidez, reforzando esa sensación de hogar que se percibe en cada rincón.

El dormitorio mantiene la misma línea estética, apostando por la sencillez y la funcionalidad. Se trata de un espacio pensado para el descanso, con una decoración minimalista que evita elementos superfluos. Los colores claros y el mobiliario discreto contribuyen a crear un ambiente tranquilo, en sintonía con el resto de la vivienda.

Un lugar lleno de naturaleza

Si hay un elemento que define la casa de Fernando Tejero, ese es su entorno exterior. La vivienda está rodeada de vegetación, lo que refuerza su integración en el paisaje y garantiza una sensación de privacidad.

El porche, amplio y abierto, se ha convertido en uno de los espacios favoritos del actor. Es allí donde suele pasar momentos de descanso, acompañado de sus mascotas, disfrutando del silencio y del aire libre. Este tipo de espacios, cada vez más valorados, permiten una conexión directa con la naturaleza sin renunciar a la comodidad.

Con todo lo anterior, podemos decir que la casa de Fernando Tejero en El Escorial es un lugar de ensueño. Un refugio donde la calma, la naturaleza y el equilibrio emocional se convierten en los verdaderos protagonistas.