Fernando Tejero rompe su silencio: un cheque en blanco para ‘traicionar’ a ‘Aquí no hay quien viva’

Fernando Tejero ha soltado una auténtica «bomba» que los fieles de Aquí no hay quien viva no conocían. Tal y como ha contado en una reciente entrevista. Aunque todos le conocemos y recordamos por sus personajes de Emilio Delgado en Aquí no hay quien viva y Fermín Trujillo en La que se avecina, lo cierto es que estuvo muy cerca de dar el salto a otra comedia tan conocida como fue Aída. Según ha desvelado, recibió un cheque en blanco para dar el salto de cadena cuando se encontraba en pleno éxito.

Hay que poner algo de contexto. Corría el año 2003 y el cordobés se encontraba en el mejor momento de su carrera: disfrutando del éxito de la comedia vecinal de Antena y habiendo recibido un premio Goya por su papel en la película Días de fútbol. En ese momento, según asegura, recibió grandes ofertas, tanto para protagonizar series como para presentar programas de televisión.

Su mítica frase «un poquito de por favor», que repetía el mítico portero de Aquí no hay quien viva, llegó incluso a tener ofertas «para grabar un disco», algo que entraba dentro de las «cosas locas» que le llegaban.

Fernando Tejero pudo haber sido el protagonista de ‘Aída’, en Telecinco

Todos pensamos en él como Emilio, pero resulta que Tejero podría haber sido también el Luisma, el mítico hermano de Aída García. Este movimiento pudo haber cambiado por completo el panorama televisivo. Recordemos que Paco León ya triunfó como imitador en Homo Zapping, también en Antena 3. De no haber conseguido el papel en la comedia de Telecinco, es posible que su carrera hubiera sido muy distinta. Quién sabe.

«A mí Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3 a Telecinco», una frase que hasta ahora permanecía como uno de los grandes secretos del mundo de la televisión. «El personaje de Paco León en Aída era para mí, y esto es la primera vez que lo digo. El Luisma era para mí», ha contado a Jordi Évole en una entrevista en laSexta.

La razón por la que no ocurrió ese fichaje

Aunque un cheque en blanco siempre es jugoso, Fernando decidió ser precavido y no traicionar a Antena 3 y a los hermanos Caballero, que fueron los creadores de Aquí no hay quien viva y los que confiaron en él. El mítico portero siguió en la serie vecinal hasta su final en Antena 3, pero no dio el salto a Telecinco cuando se produjo el fichaje para comenzar a emitir La que se avecina.

No fue hasta años después cuando reapareció con el personaje de Fermín Trujillo, el padre de Lola Reynolds desaparecido durante años. Desde que aterrizó, se convirtió en uno de los grandes personajes de la serie junto a Antonio Recio y Amador Rivas. En cambio, como ya te contamos en Happy FM, ha decidido abandonar la serie para centrarse en nuevos proyectos y cambiar a otros personajes.

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