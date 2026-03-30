Se confirma qué deportista se negó a participar en ‘Torrente Presidente’: «Dijo que era para frikis»
Santiago Segura hace una sorprendente confesión
Torrente Presidente, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en todo un éxito en nuestro país. Tanto es así que se ha convertido en el mejor estreno de una película española en los últimos 11 años. Algo que no está al alcance de muchos y que solamente ha logrado Santiago Segura con este proyecto que no solamente prometía no dejar indiferente a nadie, sino que ha logrado superar cualquier expectativa. A lo largo de estas últimas semanas, Santiago Segura ha concedido un gran número de entrevistas, en las que ha dado a conocer numerosas anécdotas que tienen estrecha relación con el proceso de realización de esta exitosa película, que cuenta con un sinfín de cameos. Un claro ejemplo lo encontramos en su intervención en La Roca, programa que se emite en laSexta, en el que el actor y director hizo la siguiente confesión: «Hay mucha gente a la que he tocado y no he podido conseguir o no le ha interesado», expresó.
Lejos de que todo quede ahí, Santiago Segura no dudó un solo segundo en dar un paso más allá, desvelando el nombre de un famoso deportista que se negó en rotundo a salir en Torrente Presidente. «Como en la película está Omar Montes, y es muy amigo de Ilia Topuria, le dije que se lo propusiese», recordó. Y añadió: «Dijo que esta película era para frikis». A pesar de esta curiosa anécdota, el actor y director aseguró que entiende a la perfección que haya rostros conocidos que no quieran participar en una película de Torrente: «Es respetable, es que hay gente que no se ve». Acto seguido, Santiago Segura añadió algo más durante su paso por La Roca: «Creo que tienes que tener un poco de sentido del humor y querer reírte de todo, incluso de ti mismo».
Nuria Roca aprovechó para recordar que dos de sus colaboradores, como son Juan del Val y Pilar Vidal, hacen un cameo en Torrente Presidente. De hecho, hay que recordar que el ganador del Premio Planeta 2025 tuvo que afeitarse para dar vida a un portavoz de un partido de extrema derecha.
En ese preciso instante, Santiago Segura desveló que, aunque hay celebridades que se han negado a participar en este filme, él también ha tenido que rechazar a muchos políticos que querían aparecer en el proyecto. «Alguno me escribió para estar en la película, pero no podía meter a políticos en activo porque parecería que hay simpatías y yo soy un tibio, equidistante», explicó.
La recaudación de ‘Torrente Presidente’ roza los 20 millones de euros
Según Comscore, se ha podido saber que este fin de semana, la nueva entrega de Torrente continúa siendo la película más vista, recaudando 2,6 millones de euros más a la cifra que conocíamos hasta la fecha que, según datos del Ministerio de Cultura, ascendía a unos 16,6 millones de euros.
Por lo tanto, desde que se produjo su estreno en cines, la película Torrente Presidente ha recaudado nada más y nada menos que 19,2 millones de euros. Una cifra verdaderamente impresionante que se aleja, de forma estrepitosa, de las obtenidas por el resto de estrenos realizados en la gran pantalla. Es evidente que el filme de Santiago Segura está haciendo historia, en numerosos aspectos.