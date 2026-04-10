Santiago Segura confiesa qué actor de Hollywood rechazó participar en ‘Torrente presidente’

El último invitado de la semana de La Revuelta ha sido Santiago Segura, que sigue de gira promocional con Torrente presidente, con la que aspira a entrar en el top 5 de las películas más vistas del cine español de toda la historia (por delante tiene a Lo imposible, Ocho apellidos vascos y aspira a cazar a Ocho apellidos catalanes). Allí habló de uno de los cameos que no se han producido y que más le hubiesen gustado.

Como ya contamos en Happy FM, la lista de cameos de esta entrega de Torrente es enorme, con algunas sorpresas llegadas desde Hollywood (no diremos nombres para que no se enfade el director). Entre las estrellas de Hollywood tocó la puerta de Sylvester Stallone, aunque no tuvo demasiada suerte. «Me dijo que no de una manera muy directa: ‘Stallone pass’», esa fue la respuesta de su agente.

Sobre los datos de taquilla, lo cierto es que su sexta entrega de la saga Torrente está tan arriba y tan respaldada por el público que debe sentirse orgulloso, aunque sigue pensando en sumar más. Lejos de conformarse, como hacen muchos actores y directores tras dos semanas de su estreno, Segura aspira a llegar más alto.

«Somos la sexta película más vista en España y lo que quiero es superar a una a la que tengo un poco de tirria». Estaba hablando de Los otros, de Alejandro Amenábar. «Estrené Torrente en Marbella en 2001 y fue la más vista. A los cuatro meses llegó Amenábar con su película y me superó», algo que no esperaba que ocurriese tan rápido.

Santiago Segura reacciona a la polémica con Mariona Terés

Como ya contamos, en la edición del miércoles de La Revuelta estuvieron como invitados Mariona Terés y Alejo Sauras, actores que protagonizan una nueva serie en TVE. De manera imprevista, Broncano preguntó a sus invitados si tenían algo que decir o preguntar al invitado del día siguiente (que era Santiago Segura), algo que no suele hacerse nunca en el programa, por lo que parecía una estrategia para sacar algo jugoso, como consiguió.

Sauras, aunque descolocado, no tuvo problemas en mandar «un saludito de amiguete» al director de Torrente presidente, demostrando el compañerismo que tiene. En cambio, a Mariona se le cambió la cara por completo al escuchar el nombre de Segura y no dudó en lanzar un resoplido. «No tengo nada que decirle», asegura con cara de asco.

En su visita de este jueves, Santiago ha querido mencionar este asunto, algo que le ha llegado de rebote, pero que podría estar publicado por sus palabras en una entrevista con la periodista María Guerra, en la que llegó a decir que «las trans en España no tienen ningún problema».

Aunque el creador de Torrente ha pedido perdón y ha asegurado que todo fue un lapsus, las redes sociales y los detractores de Torrente no se lo han dejado pasar y ha sido linchado por ello. Pese a todo, el madrileño admite que «habla de más» y que eso le provoca meter la pata.

Ante este odio inesperado de Mariona Terés, el directo ha sido bastante escueto: «Lo he visto en los medios y he pensado: ‘¿Por qué me odia esta persona que no conozco?’».