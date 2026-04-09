Mariona Terés protagoniza un tenso momento en ‘La Revuelta’ al hablar de Santiago Segura

La pasada noche del 8 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de La Revuelta. El popular formato recibió, como cada noche, a nuevos invitados. En esta ocasión, los protagonistas fueron Alejo Sauras y Mariona Terés. Un encuentro donde los artistas acudieron con el objetivo de presentar Barrio Esperanza, una nueva serie de TVE que está a punto de ver la luz en la cadena. Teniendo esto en cuenta, y que hace no mucho el programa también promocionó el estreno de MasterChef y otros formatos del grupo de comunicación, el presentador se sinceró con la audiencia.

«A los productos de TVE siempre les damos mucho cariño», dijo. Ante esto, David Broncano quiso saber si en lo que queda de semana se presentaría otro proyecto de La 1 en La Revuelta. Fue entonces cuando comentaron que Santiago Segura acudiría como invitado. «Viene Santiago Segura. Vaya invitado, viene justo ahora», informó. Y es que, como ya es bien sabido, el actor ha vuelto a formar parte del foco mediático por el estreno de Torrente: Presidente. El largometraje se ha convertido en un absoluto éxito en taquilla, consagrándose como una de las películas más vistas de nuestro país.

Mariona Terés se sincera: «Yo paso»

Sin embargo, durante los últimos días, Santiago Segura se ha visto envuelto en una fuerte polémica. Pero, lejos de abordar la situación, el presentador le preguntó a los invitados si le querían enviar alguna pregunta al actor. Pues, al acudir esta semana a La Revuelta, él podría responderla, pero la cara de Mariona Terés fue un poema. «Yo paso», dijo la actriz. Y es que estaba completamente seria.

Mariona Terés no simpatiza con Santiago Segura. Probablemente, por las polémicas declaraciones del actor. Por ello, no quiso profundizar en nada, pero su actitud no pasó desapercibida. Por el contrario, Alejo Sauras sí quiso mandarle un «abrazo cariñoso de amiguete». Un gesto con el que su compañero quiso aliviar, también, la tensión que se había implantado en el teatro.

«No tengo nada que decirle», agregó Mariona Terés. Pues, lejos de fingir o andarse con rodeos, se mostró honesta con David Broncano y su equipo. «Es que te prometo que no tengo nada que decirle a Santiago Segura», agregó. Ante ello, el presentador optó por cambiar de tema y continuar con la entrevista a los actores.

¿Cuál es la polémica que envuelve a Santiago Segura?

El artista le concedió, hace unos días, una entrevista a La Script, un podcast conducido por la periodista María Guerra. De esta manera, entre tema y tema, el artista hizo unas desafortunadas declaraciones. «Las trans no han tenido nunca ningún problema. De repente sacan una ley trans muy agresiva en la que hay gente que, cuando hablo con un amigo, me dice: Tío, no seas facha. Va un señor con barba a la comisaría, dice que se siente mujer y le den un carnet, dicen ‘es que es fraude de ley’, pero no tienen que hacerle una ley», dijo.

Entre otros aspectos, el actor no estuvo acertado con sus palabras. Por ello, nació la polémica. Consciente de su error, Santiago Segura se ha disculpado públicamente. «Me equivoqué, pero enormemente. Las mujeres trans han sido marginadas, maltratadas y perseguidas en España. Lo que quise decir era que, en el momento que se aprobó la ley, las mujeres trans en España estaban ya integradas en la sociedad. Y quitando energúmenos o gente intolerante (que también los hay), tenían el respeto de la población, no como en Rusia o en países donde gobiernan ayatolás. He pedido ya disculpas, pero las reitero, apoyo incondicionalmente a las personas trans», escribió en X (anteriormente conocido como Twitter).