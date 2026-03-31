Santiago Segura se cuela en las descargas de ‘Torrente Presidente’: «Me estáis robando a mí, a un colega»

No es ningún secreto que Torrente Presidente se ha convertido en todo un fenómeno de masas en nuestro país. Es evidente que las expectativas por la sexta entrega de la saga eran muy altas, pero a la vista está que Santiago Segura ha conseguido superarlas con creces. Es por eso que se ha ganado a pulso convertirse en el mejor estreno de una película española en más de una década. Es más, ya ha recaudado más de 20 millones de euros. Pero si hay algo que ha caracterizado a este proyecto es la manera en la que el actor y el director del mismo se ha encargado de cuidar hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, la forma en la que consiguió que nadie filtrase los cameos de la película antes de su estreno o, incluso, la idea que parece que se le ha ocurrido para plantar cara a quienes se descargan, de forma ilegal, Torrente Presidente.

Recientemente, a través de redes sociales, se ha hecho viral un vídeo de lo que sucede en redes sociales cuando tratas de descargar la película de Santiago Segura de forma pirata. En el corte, se aprecia cómo empieza Torrente Presidente pero, de un momento a otro, aparece el protagonista de la película, en un corte realizado hace un tiempo y que se ha optado por reutilizar para esta ocasión. «Ay, se ha cortado. ¡Se ha cortado la película!», comienza diciendo Santiago Segura en este vídeo. Acto seguido, va más allá: «Pero hombre, ¿qué estáis haciendo? Me estabais descargando la película para verla gratis. Que no hombre, que no, que no soy una multinacional, que me estáis robando a mí, a un colega». Y añade: «Que hace cuatro días estaba ahí como vosotros, comiéndome los mocos, ahora sí, ahora estoy un poco montado en el dólar, pero si no me jod*is».

Pero no todo queda ahí, puesto que en este peculiar vídeo en cuestión que aparece si descargas Torrente Presidente de forma ilegal, el director y actor de la película no ha dudado en ir más allá. Y lo ha hecho de una forma peculiar, y es con un tono de voz que recuerda muchísimo al mismísimo José Luis Torrente.

«A mí me parece bien el intercambio de ficheros culturales, pero esto es una película que está en el cine, co*o id a verla», explica. Es entonces cuando, más allá del aspecto físico que presenta, da un dato por el que se nota que el vídeo está grabado hace unos años y se ha optado por reutilizarlo para la ocasión.

«Si hay el día del espectador, que son tres euros, u os esperáis a que la pongan gratis en Antena 3 dentro de un año o dos, hay que esperar un poco, pero a veces hay que esperar; yo no fol*e hasta los 22 años», explicó. Para finalizar, Santiago Segura no dudó un solo segundo en despedirse de forma peculiar de aquel que había decidido descargar Torrente Presidente de manera ilegal: «Un fuerte abrazo y que disfrutéis de la película», sentenció.