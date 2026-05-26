No es ningún secreto que La ruleta de la suerte, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Jorge Fernández, Laura Moure y todo el equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores de Antena 3. Es por eso que, a pesar de las décadas que llevan en emisión, este concurso continúa dejándonos completamente sin palabras. No solamente por las grandes hazañas de muchos concursantes, que logran llevarse un auténtico dineral, sino también por los errores garrafales que cometen algunos de ellos, como consecuencia de los nervios.

Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido en una de las entregas emitidas recientemente, donde uno de los concursantes de La ruleta de la suerte cometió un gravísimo error por el que no pudo resolver el panel correctamente, a pesar de que se veía a leguas cuál era la respuesta correcta. Todo sucedió durante una prueba de velocidad, en la que el tema principal eran los eclipses. Fue entonces cuando Rubén, que concursaba en el atril amarillo, sorprendió a Jorge Fernández de la peor manera. Y es que sabía cuál era la solución del panel en cuestión, pero leyó las palabras en distinto orden. Por lo tanto, como es de esperar, no pudo dar por válida su respuesta.

El participante debía decir «Pueden ser solares o lunares». A pesar de todo, como consecuencia de los nervios y de lo rápido que debía resolver, terminó confundiéndose al decir: «Pueden ser lunares o solares». Lo más llamativo de todo es que, en el panel, se veía la letra inicial de la última palabra, que era la L.

Por lo tanto, como era de esperar, este error garrafal generó mucho desconcierto entre los allí presentes, pero también entre la gran mayoría de seguidores de La ruleta de la suerte. Es por eso que Jorge Fernández no solamente invalidó la respuesta del concursante del atril amarillo, sino que también reaccionó a lo ocurrido segundos antes.

«No, exactamente no», comenzó diciendo el presentador del concurso que se emite en Antena 3. Fue entonces cuando Adrián, que concursaba desde el atril azul, accionó rápidamente el pulsador y resolvió de forma correcta el panel. Así pues, se llevó el dinero que, instantes antes, el otro participante había dejado escapar.

«Esto es nuevo. Podremos llevar 25 años y cada vez pasan cosas nuevas», indicó el presentador de La ruleta de la suerte. Todo ello mientras explicó el lapsus que había tenido el concursante, por si había algún despistado que no se había dado cuenta del motivo por el que no pudieron darle la respuesta por válida: «Lo has visto, pero te ha traicionado el subconsciente».

En este caso, el concursante no se equivocó en alguna letra o en una mala pronunciación como suele ser habitual, sino que había alterado el orden de la frase, a pesar de saber el panel desde un principio. Por lo tanto, es un hecho que este tipo de despistes hacen que las pruebas de velocidad de La ruleta de la suerte, a pesar de los años, continúen siendo verdaderamente imprevisibles. ¡Y no es para menos!