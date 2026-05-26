Marc Márquez está de vuelta: viajará a Mugello para intentar correr

El rey de MotoGP está listo para volver. Marc Márquez ha anunciado este martes que viajará a Mugello con el objetivo de correr en el GP de Italia. Después de perderse su GP de casa en Montmeló por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y arreglar el famoso tornillo del hombro que se le había movido, el ilerdense ha comunicado en sus redes que «nos vemos en Mugello».

«Tras superar con éxito el examen médico, Marc Márquez viajará mañana a Mugello. El jueves se someterá a una última evaluación en pista para obtener el alta médica que le permita competir en el GP de Italia», reza el comunicado difundido por su equipo, el Ducati Lenovo, a los medios. Han sido semanas complicadas para el 93, recuperándose en casa, con su gente, para regresar a la competición lo antes posible.

Por medio se ha perdido el GP de Cataluña, uno muy especial para él, donde la gente le echó en falta. Pero eso ya es agua pasada. Márquez está listo para volver. Después de la durísima caída en la sprint Le Mans, el 93 anunció que tenía una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que le impedía correr el domingo. Además, comunicó que el famoso tornillo que estaba roto del hombro estaba en una posición diferente y, cuando se ponía en posición de MotoGP, le tocaba el nervio radial.

Todo esto estaba afectando a su rendimiento encima de la moto. Después de Jerez, decidió ir al médico en Madrid para ver por qué no conseguía encontrarse bien si físicamente estaba cada vez mejor. Tras someterse a una revisión, los médicos detectaron que ese tornillo era el causante de todo y programaron una operación para después de Montmeló. Pero la caída en Le Mans trastocó los planes. Al tener que pasar por quirófano por la lesión en el pie, Marc Márquez decidió hacerlo todo de una, aunque eso conllevara perderse su carrera de casa.

Objetivo título

Su objetivo ahora no es otro que luchar por el campeonato. Si se ha operado, es para volver a ganar. Primero habrá que ver cómo vuelve físicamente y si el tornillo se mantiene estable en su sitio. Si todo eso va correctamente, el 93 quiere luchar por victorias en cada carrera e intentar dar caza a Marco Bezzecchi en la clasificación.

Ahora mismo, Marc es noveno a 85 puntos del italiano, lo cual hace bastante complicado poder pelear por el primer puesto. Pero todavía quedan 16 Grandes Premios y 592 puntos en juego, por lo que hasta que las matemáticas digan que ya no es posible, el vigente campeón intentará defender su trono con uñas y dientes, siempre y cuando el físico se lo permita.