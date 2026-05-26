La mujer de Medvedev le echa la bronca por blandengue: «Hace calor para todos, compórtate…»

El tenis es conocido por ser un deporte no demasiado caliente en el que la elegancia y la competitividad de cada jugador o de su entorno están por encima de las rencillas. Sin embargo, hay una serie de tenistas que sí destacan por esa faceta. Uno de ellos es Daniil Medvedev, que este lunes se quejó del calor en su estreno en Roland Garros. Lo que el ruso no esperaba es que fuese ¡su propia mujer! quien frenase sus protestas con una frase palmaria.

La pareja de Medvedev, durante el primer set de su partido contra Adam Walton, tenista invitado al Grand Slam de tierra mediante una wildcard, le pidió lo siguiente, dejándole de blandengue: «Hace calor para todos. Los demás también están sufriendo, tienes que comportarte». Esto ocurrió en un partido de primera ronda, la cual no superó el ruso en 2025, que llegó a estar 2-1 en contra para él.

El año pasado, Medvedev se despidió a la primera de cambio en uno de los torneos más importantes del año, cayendo en cinco sets ante Cameron Norrie, algo que aún puede repetir este lunes por segunda edición consecutiva. Las quejas del ruso pueden su parte de razón, ya que el termómetro marca temperaturas superiores a 30 grados en París, pero como bien dice su novia, «el calor es el mismo para todos».

El calvario de Medvedev en Grand Slam

Después de aquella eliminación, Medvedev también caería en la primera ronda de Wimbledon ante el francés Benjamin Bonzi, que fue su verdugo, de nuevo en la fase inicial, del US Open. Un auténtico drama de temporada que no arregló en el primer Grand Slam de 2026, pegándosela en la cuarta eliminatoria del Open de Australia. Sin embargo, esta serie de resultados no evitan que el ruso siga siendo el número ocho del ranking ATP.