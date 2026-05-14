Medvedev despierta a Landaluce de su sueño en Roma

Martin Landaluce se quedó a las puertas de disputar las semifinales del Masters 1.000 de Roma. El joven español ha cuajado un torneo espectacular en la capital de Italia, pero se cruzó en su camino un Daniil Medvedev sensacional que le impidió jugar contra Jannik Sinner. El ruso firmó una remontada espectacular, venciendo por 1-6, 6-4 y 7-5.

El español salió como un ciclón al Foro Itálico ante un rival que poco a poco fue cogiéndole el truco a Landaluce. Las dejadas del madrileño y su gran fortaleza desde el fondo hicieron que el primer set fuese un juego de niños ganándolo por 6-1 en una exhibición.

Medvedev estaba tomando nota de los movimientos de Landaluce y en la segunda manga se mostraría mucho más activo. El ruso empezó a ‘ensuciar’ los puntos gracias a su gran variedad de golpes y el español empezó a fallar bastante en los momentos calientes para perder por 6-4.

En la manga definitiva, Landaluce se puso break arriba, pero el fondo físico de Medvedev prevaleció a la hora de la verdad. El ruso devolvió la rotura y dejó al español sumido en un mar de dudas. El público hasta se puso del lado del madrileño ante la manifiesta superioridad de Medvedev.

El español fue capaz de salvar hasta tres puntos de partido que habrían resuelto el encuentro por 6-4. En el siguiente saque, hasta disfrutó de bola de break para conseguir saque para ganar, pero Medvedev estaba muy sólido cuando más quemaba la bola. Quizá salir de esa situación terminó por hundir a un Landaluce que perdió en blanco el juego final en el que podría haber forzado el tie-break.

El tenista español, al igual que Rafa Jódar, saca una valiosa lección tras esta derrota de cara a Roland Garros. A falta de Carlos Alcaraz, el tenis patrio va a tener una muy buena representación en estos dos jugadores de menos de 20 años.