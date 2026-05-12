Landaluce presenta su candidatura en Roma: tumba a Medjedovic y avanza a cuartos de final

De urnas va la cosa este martes. De elecciones a la presidencia en el Real Madrid y candidaturas cargadas de argumentos en Roma. La firma Martín Landaluce, que superó (7-5, 6-4) a Medjedovic y avanza a cuartos de final del Masters 1.000 italiano, su tope en un torneo de esta categoría. De cuartos a cuartos. De Miami a Roma. De la pista dura a tierra batida. Emerge Landaluce como una sólida alternativa en todas las superficies. Próxima parada: Medvedev o Tirante.

La victoria de Landaluce, muy trabajada, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherot. Necesitaba Landaluce una victoria así sobre tierra batida, pues la gira por arcilla se había saldado con eliminaciones en primera ronda del Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. En el plano Challengers alcanzó semifinales en Monza y octavos en Francia.

Landaluce, 94 del mundo, sí firmó una notable gira norteamericana tras un inicio de curso sinuoso. Cayó en primera ronda del Challenger de República Dominicana, en segunda de Indian Wells y el Challenger de Lille y en las Antípodas las cosas no fueron mucho mejor. No pasó del estreno en Brisbane y se quedó en la previa del Open de Australia. En Miami se cargó a dos top 20 como son Darderi y Khachanov, además de Korda, 33 del mundo, y Giron en primera ronda.

Se confirma la progresión de un tenista que lleva años suscitando expectación. Fue el jugador con ranking más bajo en cuartos de final desde 1994. Apenas sumaba dos triunfos ATP hasta que ha llegado a Miami, donde consiguió cuatro en el mismo torneo. Fue torneo de su despegue y Roma el de su confirmación. Abran paso, ahí viene Landaluce. Uno del póker de jóvenes raquetas —Jódar, Mérida, Llamas y el propio Landaluce— llamado a regenerar el tenis español.