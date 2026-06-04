El PP presiona a Vox tras su freno a la Ley Agraria y la de Costas: «Ellos decidirán si van contra los agricultores»

El portavoz del Partido Popular en Baleares, Sebastià Sagreras, ha trasladado a Vox toda la presión sobre el futuro de la Ley Agraria y la Ley de Costas. Con la primera, el acuerdo era total entre ambas formaciones, como adelantó OKBALEARES. La reforma de la Ley de Costas también tenía la negociación avanzada. Vox ha puesto el freno a ambos acuerdos a la vista de que el PP aprobará la limitación a la entrada de vehículos a Mallorca, una iniciativa a la que los de Abascal se oponen frontalmente.

Sagreras ha sido muy explícito en su comparecencia en el Parlament de este miércoles: «Que sea Vox quien decida si prefiere bloquear el Parlament en contra de nuestros agricultores y en contra de los que tienen negocios o servicios en el litoral». Con esta afirmación, el portavoz parlamentario del PP traslada toda la presión a Vox sobre el futuro de la Ley Agraria y la de Costas, que en breve serán remitidas a la cámara para su aprobación.

De hecho, Sagreras ha adelantado que el PP sigue con el plan previsto, que ya anunció el pasado domingo OKBALEARES, y que pasa por la entrada en el Parlament de ambas leyes en las próximas semanas.

Y es que la tensión ha vuelto a las relaciones entre Vox y el PP de Marga Prohens. Los populares defienden su opción de ir por libre: «Tenemos un gobierno en solitario y en minoría», escenario que ya adelantó hace un mes OKBALEARES anunciando que Prohens liquidaría sus pactos con Vox en junio, como así se está manifestando.

En este sentido, Sagreras ha añadido: «Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Vox. Fue el partido de Santiago Abascal el que hace dos años rompió todos sus acuerdos en las comunidades en las que gobernaba el PP.»

De este modo, el Govern de Prohens hará en breve un salto al vacío llevando al Parlament dos leyes de suma importancia (la Agraria y la de Costas) sin tener asegurado el respaldo parlamentario suficiente, empezando por el apoyo de Vox. Eso sí, ya tiene el discurso preparado responsabilizando a Vox si ambas leyes no consiguen prosperar y ser aprobadas en el Parlament.