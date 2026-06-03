Vox frena en seco leyes pactadas con Prohens a la vista de nuevos acuerdos del PP con la izquierda

El Ejecutivo que preside Marga Prohens tenía en mente aprobar este mismo mes de junio en el Consell de Govern dos de las dos últimas grandes leyes de la legislatura: la ley agraria y la reforma de la ley de Costas. Esto era así hasta el pasado domingo. De hecho, OKBALEARES publicó el mismo domingo que la nueva ley agraria estaba totalmente acordada entre el PP y Vox. 24 horas después, el plan del Consell de Mallorca de limitar la entrada de vehículos a la isla y el escenario más que probable de que se acabe aprobando en el Parlament con los votos de la izquierda, han hecho reaccionar a Vox.

Fuentes del partido de Santiago Abascal han confesado a OKBALEARES que las dos leyes que estaban en la agenda «quedan en standby hasta que el PP aclare quienes son sus socios preferentes: nosotros o la izquierda».

Las mismas fuentes señalan las causas del enojo de Vox. El proyecto de ley de movilidad que restringirá la entrada de coches a Mallorca saldrá adelante en el Consell de Mallorca y en el Parlament con el apoyo de Més per Mallorca y muy probablemente la abstención del PSOE. Vox votará en contra.

Sucederá algo muy parecido con la Ley de la Serra de Tramuntana y la reforma de la Ley de Capitalidad. En total son tres iniciativas del PP que se impulsan conociendo el rechazo de Vox y tejiendo a partir de ahí posibles alianzas con los partidos de la izquierda parlamentaria.

Es por todo esto que, por ahora, la ley agraria y la reforma de la ley de Costas dejan de tener el apoyo explícito y que hasta el domingo estaba cerrado del partido que preside Gabriel Le Senne en Baleares. El resto, hoy por hoy, pueden seguir el mismo camino.

Este viraje no hace más que cumplir lo adelantado hace un mes por OKBALEARES: el Plan de Prohens. En junio se darían por cumplidos los acuerdos con Vox y se avanzaría hasta final de legislatura marcando distancias con el partido de Abascal y buscando alianzas allá donde sean posibles.

La prueba, en el Consell de Mallorca

El grupo de Vox en el Consell de Mallorca ha rechazado la propuesta para regular la entrada de vehículos en la isla, que se ha votado este martes en la comisión informativa previa al pleno.

El PP ha lamentado este rechazo en una nota de prensa, así como la abstención de los socialistas. Igualmente, la ley cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, con los votos a favor del PP, de Més per Mallorca y de El PI.

La portavoz ‘popular’ en la institución insular, Núria Riera, ha considerado «incomprensible» que, ante una medida «clave para afrontar la saturación y mejorar la movilidad en Mallorca», haya grupos que «decidan no sumarse».

En este sentido, ha pedido especialmente al PSIB que «reflexione de aquí al pleno y esté a la altura de lo que necesitan los mallorquines».

Riera ha subrayado que la proposición de ley presentada en su día por los socialistas «era prácticamente un copia y pega de la propuesta del Partido Popular», por lo que ha criticado «la incoherencia de no apoyar ahora una iniciativa que va en la misma línea».

«Estamos hablando de una herramienta fundamental para ordenar la movilidad, reducir la saturación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No se entiende que se antepongan intereses partidistas a una necesidad real de Mallorca», ha afirmado.

Desde el PP han insistido en que esta regulación es «la medida más importante de esta legislatura en materia de movilidad», y han advertido que «no apoyar esta iniciativa es dar la espalda a uno de los principales problemas que sufren los mallorquines».