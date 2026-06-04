Piden expulsar de España a un marroquí por tocar el culo a un niño en Mallorca y decirle: «¿Te gusta que te hagan así?»

Máxima indignación en Manacor (Mallorca). La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra un marroquí acusado de un execrable delito de agresión sexual contra un menor. El Ministerio Público solicita para él una pena de 4 años de prisión, pero con una exigencia clara: que sea expulsado de inmediato del territorio nacional y se le prohíba pisar suelo español durante los próximos 10 años.

Los hechos ocurrieron la noche del 29 de agosto de 2023, alrededor de las 23:00 horas. El acusado se encontraba en su propio domicilio de Manacor, en compañía de la víctima, un niño que en ese momento tenía 11 años.

Según relata la acusación pública, guiado por el único propósito de obtener satisfacción sexual, el procesado se aproximó al menor mientras este se encontraba indefenso, tumbado sobre la cama. Acto seguido, le introdujo la mano por debajo del pantalón y comenzó a tocarle el culo.

Para asegurar su impunidad y evitar ser descubierto, el acusado no dudó en coaccionar psicológicamente al pequeño, aprovechando su extrema vulnerabilidad. Mientras consumaba los abusos corporales, se dirigió al menor de 11 años de forma intimidatoria, exigiéndole silencio con una frase lapidaria: «¿Te gusta que te hagan así? Pero esto no hay que contárselo a mamá».

Como consecuencia directa de este ataque nocturno, el niño experimentó severas secuelas psicológicas, sufriendo cuadros de angustia, temor y desasosiego reactivos a la agresión. Al día siguiente del suceso, el 30 de agosto de 2023, el detenido fue enviado a prisión provisional —donde permanece desde entonces— y el juzgado dictó una orden de protección cautelar que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del menor.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual a un menor de 16 años y solicita que la pena de cuatro años de prisión sea sustituida por la expulsión de España, con la pérdida del derecho de residencia y la prohibición de regresar al país durante diez años. Además, pide una orden de alejamiento que impida al acusado acercarse a menos de 500 metros del menor.

También solicita una inhabilitación de 24 años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto habitual y directo con menores de edad, una medida de libertad vigilada durante diez años y el pago de una indemnización de 10.000 euros al menor por los daños morales causados, además de los intereses legales y las costas procesales.