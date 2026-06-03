La hoja de ruta de Rafa Jódar para preparar Wimbledon: 12 días de descanso y dos torneosn previos

Rafa Jódar abandonó la Philippe Chatrier rumiando en su mente lo que había sucedido. A sus 19 primaveras y, con apenas medio año como tenista profesional, terminó claudicando (6-7, 1-6, 3-6) tras poner contra las cuerdas al número tres del mundo, que a sus 29 años es un veterano en esto de la raqueta. Aquí termina el viaje, viajazo, de Rafa Jódar en Roland Garros. En cuartos de final en su primera participación. Para Zverev el billete a semifinales, para el español lo demás. Rafa Jódar ya mira a Wimbledon.

Aunque el camino hasta el All England Lawn Tennis, donde todavía quedan algo más de tres semanas para empuñar la raqueta, tiene varias pantallas a superar. La primera es hasta ahora desconocida para Rafa Jódar. El descanso. En lo que va de año ha hilvanado torneos sin cesar y, por primera vez este curso, pasará 12 días descansando en su Madrid natal. Casi dos semanas para recuperarse de la exigente gira de tierra batida en la que ha disputado cinco torneos.

El ATP 250 de Marrakech, que conquistó. Las semifinales del ATP 500 Conde de Godó. Y cuartos de final que alcanzó en el Masters 1.000 de Madrid y de Roma y Roland Garros. Antes pasó por Miami, Indian Wells, Acapulco, Delray Beach, Dallas, Open de Australia y Canberra. Casi nada. Doce días de descanso bien merecidos. Tras ellos, turno de la raqueta de nuevo para afrontar otro cambio de superficie, la hierba. Rafa Jódar ya tiene su hoja marcada antes de la disputa de Wimbledon, Grand Slam al que también acude como cabeza de serie.

Será su primera participación en el cuadro final del All England Lawn Tennis. Antes, si no hay cambios en su planificación, disputará el ATP 500 de Queen’s (del 15 al 21 de junio) y seguidamente el ATP 250 de Eastbourne (del 22 al 27 de junio). Dos semanas consecutivas de torneos que podrán ser más si Rafa Jódar hace buen papel en Wimbledon (del 29 de junio al 12 de julio). Torneos para sumar kilómetros en las piernas sobre la hierba.