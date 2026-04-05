Rafa Jódar ya está aquí: conquista Marrakech y logra su primer título profesional

Puño en alto y grito de liberación. Ambas expresiones apuntan en la misma dirección, al cielo de Marrakech, y ambas las humaniza un Rafa Jódar inmenso que despierta (6-3 y 6-2) a Marco Trungelliti de su longevo sueño y conquista su primer título como tenista profesional. Desvirga su vitrina con la llegada de la tierra batida, la superficie más inhóspita para el madrileño, que se ha batido por la pista dura estadounidense. Rafa Jódar, a sus 19 primaveras, deja de ser promesa y entra en la dimensión de realidad. Sean bienvenidos a la consolidación de otro talento español.

Hace seis meses, Rafa Jódar desfilaba por la Universidad de Virginia a caballo entre los estudios y el circuito universitario estadounidense. Sus resultados le llevaron al circuito profesional a pasos agigantados y desde enero ya se bate con los mayores. En estos poco más de tres meses ha conseguido consolidarse dentro del top 100, disputar su primer Grand Slam y estrenar su palmarés profesional.

Hay que tener calma con este tipo de talentos precoces, pero claro, su tenis va más rápido que la paciencia. De primeras veces va este 2026 para Rafa Jódar. Lleva sucediendo así desde el 1 de enero y sucederá hasta el 31 de diciembre, cuando finalice su primer año como tenista profesional. Aterrizará en infinidad de territorios inhóspitos para él, aunque con apenas unos meses transcurridos, ya es un asiduo de los cuadros finales y desde este domingo desprecinta otro hito. Primera final profesional y primer título.

Rafa Jódar derrocha madurez y gana partidos ATP con una facilidad insultante. El madrileño se desplazaba con fluidez sobre la pista y lograba imponer su juego con sencillez ante el veterano Trungelliti, que ha firmado en Marrakech récords de longevidad al llegar a la final a sus 36 años. No pudo ante la potencia y el ímpetu de Rafa Jódar, que sale de Marrakech entre los 60 mejores tenistas del mundo. Hace un año figuraba más allá del 900.

Al joven talento español no le pudo la presión. El partido lo terminó igual que lo empezó, con un break. Rafa Jódar comenzó en modo apisonadora y no se bajó de ahí hasta que no tuvo el título bajo su brazo. En apenas una hora y ocho minutos, el madrileño se deshizo del argentino, que no tuvo opciones en ningún momento. Trungelliti fue a remolque desde el principio. Jódar arrancó con un 2-0 de salida.

El argentino aguantó el arreón hasta el final del set. Con 5-3 en el marcador, sacaba para mantenerse vivo en la primera manga pero el tenista español no le dejó. Rafa Jódar se apuntó el juego al resto en blanco y lo cerró por 6-3. Un momento que prolongó en el segundo set con una nueva rotura, que le situaba 3-0 nada más arrancar el que podía ser el parcial decisivo. Eso fue una losa demasiado pesada para un Trungelliti que ha firmado una semana de ensueño en Marrakech. Pero se topó con un tenista de esos tocados por una varita. Y lo volvió a demostrar en este partido, poniendo el lazo al resto con una derecha mágica a la línea tras saque de su rival. Rafa Jódar ya está aquí y ha venido para quedarse.