Sabalenka pierde los papeles tras ser eliminada de forma humillante en Roland Garros: «Quiero dejar el tenis»

Sabalenka sacaba para sellar el partido y el billete a sus terceras semifinales a Roland Garros cuando se desconectó. Un fundido a negro que no puedo aclarar. No volvió a ganar juego alguno, perdió los diez siguientes y acabó eliminada de Roland Garros a manos de Shnaider. Otro año más que la bielorrusa no reina en París. En 2025 perdió la final y en 2023 cayó en semifinales. Este año lo hace una ronda antes, en cuartos.

El final del partido sacó el lado más oscuro de Sabalenka. Quejas a su equipo, gritos, gestos de frustración… Y acabó fundida. «Ahora mismo no tengo pensamientos ni emociones. Solo quiero dejar el tenis, pero veremos en unos días, espero recuperarme mentalmente. Mentalmente no pude recuperarme después del segundo set, ese fue mi mayor error. No sé cuándo fue la última vez que perdí diez juegos seguidos, no lo sé. Creo que mentalmente caí en un agujero muy oscuro y profundo y ya no pude recuperarme», dijo Sabalenka.

La número uno del mundo se quejó de que no se jugara bajo techo. «Esa es otra cuestión, no sé por qué mantuvieron el techo abierto cuando hacía un viento tan loco. Pero claro… ¿Cómo voy a quejarme si durante casi todo el partido todo funcionaba bien para mí y luego simplemente se escapó? Creo que todo empezó a parecer una locura, quizá porque mentalmente yo no estaba bien. Parecía que las condiciones se estaban volviendo extremas. No sé por qué lo dejaron abierto. Incluso cuando yo iba ganando, era un tenis muy sucio. No sé cómo la gente podía sentarse ahí y verme jugar», añadió.

Sabalenka alzó la voz sobre la dificultad mental que atañe el tenis. «Necesito sentarme y pensar sinceramente sobre qué pasa en mi cabeza en esos momentos difíciles, porque soy una jugadora con mucha experiencia. He pasado por muchísimas cosas y he superado muchísimas cosas, solo necesito descubrir ese pequeño detalle que a veces no funciona para mí y espero poder superarlo. Esta mañana me sentía preparada para luchar, estaba lista, muy motivada, como siempre. No diría que hice algo diferente por la mañana, creo simplemente que hay un momento específico durante el partido en el que pierdo el control del encuentro», finalizó.