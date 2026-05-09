El tenis español ilumina Roma: gesta de Llamas y Davidovich se suma a la fiesta

Una hornada de talento regenera el tenis español, con pulso más allá de un exitoso Carlos Alcaraz. La baja del murciano, que camina con buen pie hacia la recuperación, ha centrado los focos en particular sobre Rafa Jódar, pero la luz llega a otras raquetas. Las de Dani Mérida, Martín Landaluce, Pablo Llamas y la de Alejandro Davidovich. Las tres últimas, con vida en Roma. Landaluce batió (6-4, 6-4) a Cilic; Davidovich (7-6, 6-4) a Garín y Llamas sigue con su gesta tras rendir (4-6, 6-3, 7-6) a Moutet.

Pablo Llamas avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras vencer al francés Corentin Moutet en un largo y frenético duelo que duró tres horas y dos minutos, logrando así el mejor resultado de su carrera en el cuadro principal de un torneo de este nivel. Fue una dura batalla para ambos, entregados físicamente en un gran espectáculo que terminó con triunfo español.

El tenista, de 23 años, número 139, conquistó este año el Challenger Montemar ENE, disputado en Alicante, tras superar en la final a Pablo Carreño, y participó en el pasado en torneos del Grand Slam como Roland Garros y el US Open. Llamas se enfrentará al ruso Daniil Medvédev en tercera ronda, un jugador que todavía no se ha estrenado en la arcilla romana, ya que se clasificó directamente tras la retirada de Tomas Machac por enfermedad.

Landaluce y Jódar abren paso

Veni, vidi, vici. Martín Landaluce, que se había quedado a las puertas del cuadro principal del Masters 1.000 de Roma tras perder con Pellegrino, fue repescado por baja de otro tenista y quedó emparejado con Cilic, quien fuera campeón del US Open en 2014 y finalista de Wimbledon 2017 y Open de Australia 2018. Así que Landaluce, que aterrizó en el Foro Itálico, llegó; vio y venció (6-4, 6-4) para avanzar a tercera ronda en Roma.

Rafa Jódar sufrió, pero venció con autoridad en el primer partido del Masters 1000 de Roma ante el portugués Nuno Borges. Después de caer ante Sinner en Madrid, el tenista español logró imponer su estilo remontando un partido que se complicó mucho en el primer set y que acabó dominando en el segundo para darse a conocer en la capital italiana.