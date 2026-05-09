Landaluce saca partido de su ‘segunda vida’ en Roma y gana a un campeón de Grand Slam

Veni, vidi, vici. Martín Landaluce, que se había quedado a las puertas del cuadro principal del Masters 1.000 de Roma tras perder con Pellegrino, fue repescado por baja de otro tenista y quedó emparejado con Cilic, quien fuera campeón del US Open en 2014 y finalista de Wimbledon 2017 y Open de Australia 2018. Así que Landaluce, que aterrizó en el Foro Itálico, llegó; vio y venció (6-4, 6-4) para avanzar a tercera ronda en Roma.

La victoria de Landaluce, muy trabajada, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherot. Necesitaba Landaluce una victoria así sobre tierra batida, pues la gira por arcilla se había saldado con eliminaciones en primera ronda del Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. En el plano Challengers alcanzó semifinales en Monza y octavos en Francia.

Landaluce, 94 del mundo, sí firmó una notable gira norteamericana tras un inicio de curso sinuoso. Cayó en primera ronda del Challenger de República Dominicana, en segunda de Indian Wells y el Challenger de Lille y en las Antípodas las cosas no fueron mucho mejor. No pasó del estreno en Brisbane y se quedó en la previa del Open de Australia.

En Miami se cargó a dos top 20 como son Darderi y Khachanov, además de Korda, 33 del mundo, y Giron en primera ronda. Se confirma la progresión de un tenista que lleva años suscitando expectación. Fue el jugador con ranking más bajo en cuartos de final desde 1994. Apenas sumaba dos triunfos ATP hasta que ha llegado a Miami, donde consiguió cuatro en el mismo torneo. Fue torneo de su despegue y Roma el de su confirmación. Abran paso, ahí viene Landaluce.