Rafa Jódar confiesa su cansancio: «Necesito recuperarme bien»

Rafa Jódar firmó una trabajada victoria ante Nuno Borges en el Masters 1000 de Roma y selló su pase a la siguiente ronda tras un duelo exigente que obligó al español a emplearse al máximo. El joven tenista reconoció la dificultad del encuentro y destacó el alto nivel mostrado por su rival desde el inicio del partido.

«Fue un partido muy, muy duro. Nuno jugó muy bien desde el primer punto, así que tuve que dar lo mejor de mí para ganar», señaló Jódar al término del encuentro, satisfecho por haber superado uno de los desafíos más complicados de su semana en la capital italiana.

El español atraviesa un momento de gran exigencia competitiva después de encadenar numerosos partidos en las últimas semanas, una circunstancia que, según explicó, obliga a cuidar especialmente la recuperación física entre encuentros. «He jugado muchos partidos en los dos últimos torneos, así que sé que tengo que recuperarme bien y prepararme para el próximo encuentro, porque aquí se juegan muchos partidos y hay que recuperarse bien y preparar el cuerpo para los siguientes», afirmó.

Pese a comenzar el partido con dificultades y verse rápidamente con un break en contra, Jódar logró reaccionar y cambiar el rumbo del encuentro gracias a su solidez mental y a una notable mejora con el saque y desde el fondo de pista. El español terminó imponiéndose tras un tie-break muy disputado en el que supo gestionar mejor los momentos decisivos.

«No he empezado muy bien con un break abajo, pero he sabido remontarlo bien y luego en el tie break he sabido jugar bien los puntos importantes. Estoy muy contento con esta victoria que me permite jugar otro partido el domingo», resumió el tenista español.

Con este triunfo, Rafa Jódar continúa avanzando en Roma y confirma el buen momento que atraviesa sobre tierra batida. El español sigue acumulando confianza y minutos en pista en una gira europea que está suponiendo un importante salto competitivo en su progresión.