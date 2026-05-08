Rafa Jódar – Borges, en directo hoy: cómo va, resultado y dónde ver en vivo gratis el partido en el Masters 1000 de Roma online
Sigue en directo el debut de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma
Se enfrenta al portugués Nuno Burgos, número 52 del mundo
Sinner pide más dinero para los tenistas y amenaza con un boicot: «Hemos estado tiempo callados…»
Rafa Jódar debuta en el Masters 1.000 de Roma este viernes ante el portugués Nuno Borges, en lo que supone el arranque de su participación en el torneo de la capital italiana tras acceder como cabeza de serie. El madrileño, de 19 años, acude a la capital italiana tras firmar en Madrid sus primeros cuartos de final en un Masters 1.000, donde solo el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, logró frenar su progresión.
El joven de Leganés vive el mejor momento de su todavía corta carrera. Hace apenas un mes conquistó en Marrakech su primer título como profesional tras imponerse en la final al argentino Marco Trungelliti, un triunfo que le valió para ser el primer adolescente en ganar un título ATP esta temporada y el segundo jugador nacido en 2006 o después en levantar un trofeo en el circuito.
El partido, fijado para el viernes por la organización, supone la primera participación de Jódar, la joven sensación española, número 34 en el ránking, en la tierra batida romana. Lo hará contra el luso Borges, número 52, que viene de superar este martes con contundencia en la primera ronda al neerlandés Jesper de Jong.
Jódar-Burgos, en directo:
3-1
Remontada de Nuno Borges a Jódar
Después de ponerse 40-0 Rafa Jódar, el portugués responde con cinco puntazos para evitar el break. Problemas serios para el español, ha arrancado muy bien Borges.
2-1
¡Break de Borges a Jódar!
Mal resto de Rafa Jódar, que se le fue a las nubes. El español está desperdiciando varias bolas buscando el fondo de pista y eso le ha penalizado perdiendo el servicio. Nuno Borges le da la vuelta al partido.
1-1
Rafa Jódar roza el break
Nuno Borges se impuso a Jódar después de que el español forzase el 40-40. Se le fue larga la bola y Borges empata el encuentro.
1-0
Rafa Jódar se adelanta
Juego limpio del español para ganar el primer set en Roma.
Comienza el partido
Ha comenzado el partido y sacando Rafa Jódar, el cual ya ha cogido cierta ventaja.
Comienza el calentamiento
Quedan pocos minutos para el comienzo del partido entre el español y el portugués. Han comenzado a calentar el saque.
Cuándo juegan Rafa Jódar – Borges en el Masters 1000 de Roma
La organización de este torneo que se disputa en el país transalpino ha programado este Rafa Jódar – Borges correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026 a las 11:00 horas este viernes 8 de mayo.
Nuno Borges, el primer rival de Rafa Jódar
El portugués, número 52 en el ranking, viene de derrotar en la primera ronda a Jesper de Jong.
Jódar regresa después de dar la cara en Madrid
Rafa Jódar regresa a las pistas después de haber caído con honor en semifinales del Mutua Madrid Open ante Jannik Sinner. Hoy el español comenzará su camino en Roma.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuy buenos días! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo del debut de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma contra el portugués Nuno Burgos. ¡Comenzamos!
3-2
Break de Rafa Jódar
El español logra superar el bache y recorta distancias con el portugués, el cual le estaba poniendo muchas complicaciones.