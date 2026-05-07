Cuándo juega Rafa Jódar contra Borges en el Masters 1000 de Roma: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online

Arranca el Masters 1000 de Roma 2026 y le toca debutar a un Rafa Jódar que espera poder dar un paso al frente y mejorar las marcas que ha tenido hasta ahora en los últimos torneos que ha disputado. El tenista español tiene que debutar frente a Nuno Borges en lo que será un partido complicado, pero que espera solventar para seguir soñando con conquistar su primer torneo de esta categoría. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque del madrileño.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Borges: a qué hora es el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar se estrena en el Masters 1000 de Roma 2026 y lo hará en segunda ronda directamente, ya que se metió en el torneo que se disputa en Italia como cabeza de serie. El madrileño va a tener que afrontar un encuentro complicado en el Foro Itálico frente a Nuno Borges. El portugués espera aguarle el debut en tierras italianas al de Leganés, aunque hay que reconocer que el español es el gran favorito para llevarse el triunfo y volver a demostrar en este torneo que hay que tener mucha confianza en su carrera.

Hablar del Masters 1000 de Roma es hacerlo de un torneo que generalmente se le ha dado bien a los españoles. Manuel Orantes fue el primero en ganar en este torneo que se disputa en Italia y casi 20 años después lo logró Emilio Sánchez Vicario. A partir de ahí, Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla o Carlos Moyá saborearon lo que era morder el metal en el Foro Itálico. Rafa Nadal, como era de esperar, acumuló un total de diez trofeos allí, siendo el que más veces lo ha ganado. Carlos Alcaraz lo consiguió en 2025 y actualmente es el vigente campeón, aunque no participa en esta edición.

La organización de este torneo que se disputa en el país transalpino ha programado este Rafa Jódar – Borges correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026 para este viernes 8 de mayo. El orden de juego todavía no ha sido desvelado por la ATP, por lo que habrá que esperar para conocer a qué hora comenzará el encuentro del madrileño en el Foro Itálico.

Horario Rafa Jódar – Borges: el partido del Masters 1000 de Roma 2026

El año 2026 sigue siendo especial para Rafa Jódar, ya que hay que recordar que hace unas semanas consiguió ganar su primer torneo de la ATP, que fue el de Marruecos. También llamó la atención con su participación en el Trofeo Conde de Godó, en el cual quedó eliminado en semifinales en el Real Club de Tenis de Barcelona. Ya en el Mutua Madrid Open cayó en cuartos de final ante Jannik Sinner.

Este Rafa Jódar – Borges de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026 se jugará este viernes 8 de mayo. Estos dos tenistas no se han enfrentado nunca en el circuito de la ATP. El madrileño es el número 34 del mundo, mientras que el portugués, de 29 años, es el 52. Veremos quién reina en la tierra batida del Foro Itálico, si la juventud o la veteranía.

Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en este Masters 1000 de Roma 2026 es Movistar+. El Rafa Jódar – Borges que corresponde a la segunda ronda del este torneo que se disputa en la capital italana se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Estos tres canales forman parte de la plataforma privada de pago citada anteriormente, por lo que los choques que se disputen en las instalaciones del Foro Itálico no se podrán ver gratis por TV ni en abierto.

Todos aquellos amantes de este emocionante deporte y los seguidores del tenista madrileño tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Borges de segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026 mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un ordenador y no se pierdan nada. Por si fuera poco, la aplicación de pago Tennis TV también es una vía, ya que tenemos que recordar que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en este apasionante torneo, donde estaremos prestando especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de cada partido reseñable. Cuando termine el Rafa Jódar – Borges de segunda ronda del Masters 1000 de Roma publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Foro Itálico.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Borges del Masters 1000 de Roma 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Rafa Jódar – Borges de segunda ronda deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Foro Itálico para narrar todo lo que esté ocurriendo en este partidazo del Masters 1000 de Roma 2026.