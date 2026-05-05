Todo lo que debes saber sobre el Masters 1000 de Roma 2026: cuándo empieza, cuándo es la final, dónde ver por televisión…

El Masters 1000 de Roma está a punto de arrancar. Las mejores raquetas del tenis se verán las caras en el Foro Itálico, la última prueba del calendario antes de Roland Garros. Jannik Sinner llega lanzado después de ganar en Montecarlo y Madrid, y con la oportunidad de ganar en su tierra por primera vez. El año pasado perdió la final frente a Carlos Alcaraz, pero el murciano será baja esta edición por su lesión en la muñeca.

Novak Djokovic regresa después de perderse Madrid. También estará Alexander Zverev y la sensación del tenis español, el prometedor Rafa Jódar. En esta ocasión, el de Leganés evitará a Sinner hasta la final e irá por el lado de Nole y Sascha. Sin Alcaraz, Jódar se ha convertido en la gran esperanza de España para hacer algo importante en el último Masters 1000 de la gira de tierra batida.

Cuándo empieza el Masters 1000 de Roma 2026

El torneo de Roma, de categoría ATP 1000, se disputará del 6 al 17 de mayo en el Foro Itálico de Roma. Una cita marcada en rojo en el calendario de los grandes tenistas del circuito ATP, ya que es la última antes de afrontar el segundo Grand Slam de la temporada, el de Roland Garros. El Masters de Roma sirve para terminar de preparar su participación en París.

Cuánto dinero reparte el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma repartirá un total de 8.235.540 euros en la presente edición de 2026, 180.155 euros más que el año pasado (8.055.385 euros). En este curso el ganador alcanzará el millón de euros como premio económico (1.007.165 euros exactamente), además de llevarse los 1.000 puntos para la clasificación ATP. Por su parte, el finalista sumará 650 puntos y 535.585 euros. Por alcanzar las semifinales se llevan 297.550 euros.

Dónde ver por TV gratis en directo el Masters 1000 de Roma 2026

El torneo de Roma se podrá ver en vivo y en directo por televisión a través de Movistar Plus+, cadena que posee los derechos para emitir los partidos de los torneos ATP de esta categoría. Además, en OKDIARIO te contaremos todo lo que suceda durante el torneo, lo que hagan Sinner, Zverev y Djokovic, y sobre todo los progresos de Rafa Jódar.

Cuándo se juega la final del Masters 1000 de Roma 2026

La final del Masters 1000 de Roma está programada para el 17 de mayo a las 12:00 horas de España, una menos en las Islas Canarias. Veremos quién llega a esa final y si se repite el Sinner-Zverev de Madrid o Djokovic o Jódar dan la sorpresa.

¿Juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Roma 2026?

Carlos Alcaraz no podrá defender el título este año. El tenista murciano es baja en Roma por su lesión en la muñeca. Esas molestias le van a hacer perderse toda la gira de tierra batida, incluido Roland Garros. Habrá que esperar para conocer si el español puede llegar a Wimbledon o también es baja.