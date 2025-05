Alcaraz: «Necesito unos días de descanso para asimilar lo que he conseguido»

Alcaraz ha salido victorioso del careo con Sinner (7-6, 6-1) de la misma forma que hace siete meses y medio del último, imponiéndose en una final. Su triunfo le permite conseguir la triple corona de Masters 1.000 en tierra batida. Doble victoria en Madrid (2022 y 2023) y los triunfos en Montecarlo y Roma de este año.

El murciano cierra el círculo y entra en la historia, se convierte en el quinto tenista de la historia que gana los tres Masters 1.000 mencionados. Ha logrado Carlitos la sana costumbre de, cuando llega a una final, ganarla. De 23 ha ganado 18, la última le encumbra por vez primera como campeón de un Masters 1000 de Roma que le había salido cruz hasta el momento.

Sinner se rinde y lo hace ante los suyos. Alcaraz se hace eterno en Roma y apunta a París. Próxima parada: Roland Garros. Ya saben, a su manera. «Ahora toca disfrutar de la victoria con la familia, amigos y equipo. Me tomaré unos días de descanso para asimilar lo que he conseguido y a partir de ahí ya me enfocaré en Roland Garros».

«Estoy muy feliz por ganar en Roma por primera vez, espero que no sea la última. También por ver a Jannik de vuelta, no fue fácil para él jugar una final en su primer torneo después de tres meses es una locura. le felicito por esta semana. Estoy orgulloso de mí, de cómo he preparado el partido, creo que lo he hecho bien desde el primer punto hasta el último. No ha sido una montaña rusa, he mantenido el nivel todo el partido, así que estoy orgulloso».