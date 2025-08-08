Scariolo enciende la alarma: «Aldama y Abalde no estaban para jugar»

Sergio Scariolo activó la alarma en la concentración de la selección española al ser preguntado en la zona mixta del Martín Carpena por sus dos descartes para el segundo partido amistoso de la gira previa al Eurobasket contra República Checa. A eso de las 20:30 horas saltaba la noticia cuando la selección realizaba el calentamiento sin una de sus estrellas, Santi Aldama, ni Alberto Abalde, titular el pasado martes ante Portugal.

Quizá ahora se expliquen los tres minutos del gallego en el duelo ante los lusos o los 11 de Aldama. Scariolo también habló de Alberto Díaz, ausente tras disputar seis minutos en el primer cuarto y conectar bien con su paisano Mario Saint-Supéry, ambos criados en Unicaja Málaga y ante su Carpena con la camiseta de España.

«Esperemos poder recuperar a los jugadores que estaban hoy fuera. Son todos importantísimos: los dos Albertos… los necesitamos más que nunca. Bien del todo evidentemente no están, si no habrían jugado, pero tampoco están tan mal. No suficientemente bien como para jugar un partido amistoso sin ninguna importancia», aclaró.

Aunque Scariolo dejó entrever que en un partido de máxima exigencia como puede ser cualquiera en el Eurobasket tanto Aldama como Abalde habrían jugado, no escondió que las molestias que padecen son suficientes como para reservarles en citas sin nada en juego como la de este jueves contra República Checa. España se impuso con autoridad (87-73) con grandes actuaciones de Josep Puerto, Xabi López-Arostegui y Willy Hernangómez.

Scariolo ‘descarta’ a Baba Miller

El italiano fue precavido tras recibir el mazazo de la lesión de Eli John Ndiaye, que abandonó la concentración y está en riesgo su participación en el Eurobasket. Su posible ausencia o bien confirmaría uno de los tres descartes o dejaría la puerta abierta a una alternativa. Pero esta no será la de Baba Miller, quien tras brillar con España B fue descartado por el mismo Scariolo por la negativa de la universidad de Cincinnati a que continúe en la concentración de La Familia.

El próximo compromiso de la selección será el siguiente jueves 14 de agosto ante Francia, para el que Scariolo espera recuperar al jugador NBA y al del Real Madrid en un encuentro de fuego real. Se disputará en el Olímpico de Badalona dos días más tarde una vuelta en París Bercy.