España enseña sus armas para imponerse a República Checa

España enseñó sus armas con las que se va a presentar en el próximo Eurobasket y lo hizo para disparar a República Checa sumando su primera victoria en el segundo de los seis partidos amistosos que está disputando hasta el inicio del torneo el 28 de agosto contra Georgia en Limasol (87-73). Capitaneada por Willy Hernangómez (10 puntos, 7 rebotes y 20 de valoración), la selección mostró su fondo de armario con un partidazo de Josep Puerto, ese al que todos ven como potencial descarte y que firmó este jueves una brillante actuación con cinco triples (15-3-13).

El joven capitán de Valencia Basket fue la gran revelación del cuadro hispano junto a Mario Saint-Supéry, que en su regreso a casa lució desde la creación (2 asistencias) y se postuló como una buena opción exterior (10 puntos), combinando bien tanto con Alberto Díaz (dosificado con sólo 6 minutos en pista) como con Darío Brizuela, que firmó una buena actuación de base (11 encestes).

Necesitará más España en el Europeo de Juancho Hernangómez, que tampoco tuvo su mejor día este jueves en el Martín Carpena, un pabellón que disfrutó de la selección más coral y que le va a poner las cosas muy difíciles a Sergio Scariolo para hacer dos descartes. Xabi López Arostegui (13 puntos y 17 de valoración), Santi Yusta, Sergio de Larrea, Joel Parra y Jaime Pradilla también cumplieron en su rol y Yankuba Sima dejó nociones de un candidato válido a dar descanso a Willy.

España llegaba al segundo test previo al Eurobasket con la obligación de ganar. Era un amistoso, sí, pero las exigencias del guion habían sumido a los de Scariolo en un único escenario posible en el que sólo valía la victoria. Por la derrota del pasado martes ante Portugal a la que se une el doble triunfo de la selección de Jaume Ponsarnau frente a sus dos primeros rivales de esta ‘Gira Imperium Nostrum’.

Ni Aldama ni Abalde

Si los jóvenes pudieron con Portugal y República Checa, los mayores debían doblegar, como mínimo, a los checos, dirigidos por el español Diego Ocampo, entrenador del Manresa, pero sin su estrella, el veterano jugador del Barcelona Tomas Satoransky, que se lesionó el pasado martes. Para afrontar la misión, una gran sorpresa, la ausencia de Santi Aldama. El Carpena se quedaba sin la actuación de la estrella de esta selección, a la que Scariolo decidió dar descanso ante lo que viene por delante.

El italiano también dejó fuera a Alberto Abalde, que ya contó con poco protagonismo en el anterior encuentro (sólo 3 minutos en pista). Y de nuevo sin Eli John Ndiaye tras abandonar la concentración por lesión. El ex del Real Madrid, ya jugador NBA, deja un hueco libre que bien podría ocupar Baba Miller.

Apostaba de inicio Scariolo con De Larrea en la creación, Brizuela y López Arostegui como exteriores y Juancho y Pradilla por dentro, con el de Valencia de pívot por encima de Willy y el descartado Aldama, pero el italiano no tardaría mucho en mover el árbol. Introdujo al mayor de los Hernangómez y a Díaz para frenar el gran arranque ofensivo de los checos con tres triples y acabó parándolo a los cinco minutos de partido con 7-14.

República Checa redujo a España a la nada en los primeros minutos con fallos inexplicables como el de Parra solo ante el aro. Un primer cuarto en el que lo más destacado acabó siendo Saint-Supéry, que se alternó la dirección con Díaz y supo reponerse de una pérdida con 5 puntos y triple incluido. El dúo malagueño puso en pie al Carpena y forzó el tiempo muerto de Ocampo con 14-16.

Saint-Supéry emerge como exterior

La selección remontó con un parcial de 10-2 que le hizo salir ganador del primer periodo (17-16). Buenos minutos de Puerto, en el que quizá Scariolo tenga a su guardián inesperado este verano… y también triplista. La racha acababa en 17-4 los checos presionaron para evitar que España rompiese el choque. Scariolo seguía sin verlo claro con el 5 tras sentar a un Sima sin excesiva pegada y entrar Pradilla con dos pérdidas.

Dio confianza a Yusta, que se deshizo tras un triple y dosificó a López-Arostegui, el más eficaz de una igualada primera parte. España volvió a escaparse con dos triplazos consecutivos de Puerto y Brizuela, acompañados de buenas defensas de Pradilla. Saint-Supéry volvió a brillar de 2 en el segundo cuarto con Brizuela de 1 y se sentaba ovacionado de nuevo con tres faltas.

España se marchó con la máxima ventaja al descanso (40-31) tras una primera parte de menos a más en la que los jóvenes de Scariolo sobresalieron por encima de los veteranos. En la reanudación a España comenzaron a entrarle todas de tres. Juancho, Puerto, Brizuela… y un imperial Pradilla adueñándose del aro para contener a los checos. Todo ello con Saint-Supéry aún en pista, que aprovechó las cuatro faltas de De Larrea para lucirse en la dirección.

Una España coral gana a República Checa

España dominó el tercer acto y dejó gran parte del trabajo hecho concluyendo una vez más con la máxima (71.59). Un parcial que arrancó Puerto con dos triples, continuó Saint-Supéry con su frescura y finalizaron Willy y López-Arostegui con su experiencia. La Familia sacó la apisonadora en el último cuarto para irse de Málaga con mejores sensaciones que en su puesta en escena y llena de moral para preparar la semana anterior al ida y vuelta contra Francia. El Carpena acabó haciendo la ola, ilusionada con que el milagro final de Scariolo es posible.