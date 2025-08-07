España B sí puede con Portugal en un final épico en el Carpena

La España joven impuso su fuerza este jueves para ganar Portugal, consiguiendo así lo que no pudo la de Sergio Scariolo dos días antes en el Martín Carpena. Los de Jaume Ponsarnau lograron una victoria de carácter con remontada incluida en un espléndido último cuarto (64-63) que se cerró con un mate de Great Osobor, que a este nivel se está asegurando un gran futuro en la NBA y en La Familia, y una captura sideral de Lucas Marí ante los gigantes lusos.

Málaga vibró con un final de lo más épico en el que las joyas de España sacaron su garra para firmar un pleno de victorias en su puesta en escena contra República Checa y Portugal. Los de Ponsarnau lograron empequeñecer por momentos a un pívot NBA como Neemias Queta, que aun así volvió a ser el mejor de los de Mario Gomes con 12 puntos, 5 rebotes y 14 de valoración.

En la selección, el líder fue el base Álvaro Cárdenas (10 puntos y 10 de valoración) y un quinteto para ilusionarse en el que brilló Guillem Ferrando (10 y 8) y Osobor (8, 8 y 4 rebotes). Licencia para soñar en un futuro no tan lejano desatada por Baba Miller (7 capturas) e Isaac Nogués (6 de valoración). Los de Ponsarnau finalizan su gira con la moral por los aires y encaran una prometedora temporada jugador por jugador que pasará por universidades de la NCAA, clubes ACB o de élite europeos.